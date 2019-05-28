中国驻东盟使团举行开斋招待会

人民网雅加达5月27日电（记者 徐伟）中国驻东盟大使黄溪连27日晚在位于雅加达的大使官邸举行开斋招待会，包括印尼大学和阿拉扎大学师生等在内的近百人出席。

黄溪连在致辞中向东盟国家广大穆斯林预致节日问候，并表示，亚洲文明对话大会不久前在北京成功举办，中国很早就迈出了文明交流互鉴的步伐，当前中国正通过共建“一带一路”，致力于推动沿线地区和国家不同文明交流对话，续写亚洲文明交融新篇章。

黄溪连指出，当今世界处于百年未有之大变局，我们听到不同国家、民族和文明间相互尊重、平等相待的正义呼声，听到沟通交流、互学互鉴的正义呼声，听到开放包容、合作共赢的正义呼声。但也有少数人在鼓吹“文明冲突”、“文明优劣”的错误主张，在宣扬“本国优先”、丛林法则的错误理念，在施行零和博弈和霸凌主义的错误做法。文明交流互鉴是中国和东盟国家间共同的理念和主张。中国愿与东盟国家一道，反对“文明冲突论”，坚持开放包容、互学互鉴，携手构建更加紧密的中国—东盟命运共同体。

黄溪连还就中美经贸摩擦等问题在接受中外媒体记者采访时表示，美国违反现有国际贸易规则，肆意向中国大幅加征关税，并以国家安全为借口，动用国家力量无理打压中国民营企业。美国大行贸易保护主义和经济霸凌主义，不仅严重损害中美两国企业和人民利益，而且破坏全球和地区产业链，并威胁基于规则的多边自由贸易体系。

黄溪连说，中国将进一步深化改革、扩大开放，并加强同东盟及其他重要伙伴经贸合作，完全有信心克服贸易摩擦带来的影响。中国已连续10年成为东盟第一大贸易伙伴，东盟连续8年成为中国第三大贸易伙伴。在全球经济增速放缓、贸易保护主义盛行的背景下，中国—东盟贸易额继续保持上升势头。今年第一季度，东盟首次超越美国，成为中国第二大贸易伙伴。

招待会上还进行了趣味知识问答，来宾们围绕中国—东盟关系等踊跃答题、热烈互动。印尼大学生还用中文合唱了《友谊地久天长》、《月亮代表我的心》等歌曲，现场洋溢着友好欢快的氛围。

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