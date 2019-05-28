原标题：特雷莎·梅黯然辞职 英国无协议脱欧风险飙升

英国首相特雷莎·梅泪洒唐宁街，在无奈中黯然辞职，留下英国脱欧举棋不定的“一地鸡毛”。留欧还是脱欧，“软脱欧”还是“硬脱欧”？由于英国国内存在巨大的政治分歧，无论谁继任英国首相，都很难达成一份让英国和欧盟都满意的脱欧协议

5月24日，英国首相特雷莎·梅宣布辞职，并将于6月7日辞去保守党主席一职。“我怀着深切而持久的感激之情，感谢能有一个为我深爱着的国家服务的机会。”伴随着明显的哽咽，特雷莎·梅说完了她辞职演讲的最后一句话，随即转身离开，决绝且悲壮。

特雷莎·梅在辞职演讲中说，她一直秉承英国民众在2016年公投中表达的意愿，始终将完成脱欧作为自己任职首相的责任，但在经历了3次议会投票失败后，她很遗憾未能实现这一愿望，接下来完成脱欧的责任将被交付给一位新首相。

特雷莎·梅走了，可脱欧的麻烦走不了。留欧还是脱欧，“软脱欧”还是“硬脱欧”？在巨大的分歧面前，无论谁继任英国首相，都很难达成一份让英国和欧盟都满意的脱欧协议。

保守党内将开始新的党主席竞选，新主席选出后，特雷莎·梅将正式辞去首相一职，由新当选的党主席接任首相，背负脱欧使命。

在宣布辞职前，特雷莎·梅原计划在6月7日开始的一周推动新修订脱欧方案第四次投票，为自己的脱欧方案作最后努力，但新方案一经公布便遭到保守党内部大多数议员的质疑和反对。同时，议会下院保守党领袖利德索姆宣布辞职，成为压垮特雷莎·梅的“最后一根稻草”。

在议会投票中，特雷莎·梅将新方案通过与“二次公投”捆绑，如果新方案获得议会通过，议员们随后可投票决定是否举行“二次公投”来赋予新方案以确定性。为了尽可能弥合保守党与工党在脱欧问题上的分歧，不仅设置了“二次公投”选项，还提议设立“临时关税同盟”的投票选择，但特雷莎·梅的进一步妥协不仅没能换来工党的信任，反而因“二次公投”遭到了保守党内部更大的“逼宫”压力。大多数保守党议员认为“二次公投”将使英国再次陷入分裂，这一提议是十分危险的。

前任首相卡梅伦在2016年英国脱欧公投结果出炉后下台，接替他的特雷莎·梅并不属于支持脱欧的派别，但她上任后迅速调整了态度并以极大的热情投入到脱欧事务中。本身不是脱欧派出身，后因为公投不可逆而不得不以脱欧为己任，这使得特雷莎·梅一直在与欧盟决绝的“硬脱欧”和向欧盟让步的“软脱欧”之间摇摆，试图选择一条中间道路，但最终在“软脱欧”上因难以在关税同盟问题让步，无法获得工党支持；在“硬脱欧”上因保守党内部视“兜底条款”为向欧盟让步太多，落得“里外不讨好”。

此外，脱欧策略不当也使得特雷莎·梅走偏了方向。分析人士认为，2017年特雷莎·梅宣布提前大选，想为自己的脱欧道路走得更加平顺打下广泛的民意基础，但因为错误估计了大选形势，预期的压倒性胜利没有实现，反而使保守党失去了议会多数党地位，继而与北爱尔兰民主统一党组成联合政府。随后，特雷莎·梅选择了与欧盟达成协议，却没有事先统一英国国内意见，致使国内分歧加剧。特雷莎·梅在保守党内过早失去了党内有影响力人物的支持，直到第三次议会投票失败后才开始与工党开展跨党派协调，但为时已晚。最终，与欧盟达成的协议在国内屡屡失败。

特雷莎·梅的辞职宣告了保守党内部党首选战的开始。目前，“硬脱欧”派前外交大臣约翰逊是热门候选人选。此人对欧盟充满疑虑，在欧盟领导人看来其“疑欧”倾向和对欧盟强硬表态的不良记录使其难以获得信任。显然，在欧盟多次表态不再对脱欧协议作更多让步的情况下，如果约翰逊当选首相，欧盟很难给予他与特雷莎·梅相当的谈判待遇，欧盟继续允许脱欧延期的可能性将变得更小，更别提“重谈”脱欧协议了。

分析人士认为，如果“硬脱欧”派执掌英国，10月份英国可能因难以获得延期而“硬脱欧”。此外，“硬脱欧”派执政将加剧英国政坛分裂，导致“软硬”脱欧派别间的冲突愈发激烈，如果英国想避免无协议脱欧，可能需要通过大选来上演一场“政治洗牌”。(本报驻伦敦记者 马翩宇)

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