俄罗斯推出垃圾处理改革措施

今年开始，俄罗斯政府推出一系列垃圾处理改革措施。这一改革的核心内容是引入全新的城市生活垃圾管理体系，通过多种方式减少垃圾总量并提高垃圾回收的比例。同时，政府还将适度提高居民缴纳的垃圾处理费用，新建垃圾回收处理厂，关闭一批危险的垃圾填埋场。

全俄舆论研究中心日前一次调查表明，俄罗斯民众认为他们面临的最大环境威胁来自于生活垃圾。记者注意到，在莫斯科、圣彼得堡等城市的超市里，塑料包装的商品不少。除了各类饮料、酸奶、甜点的塑料包装，不少蔬菜、水果也用塑料盒包装。市民去超市采购一趟，把这些塑料包装都带回了家。据俄罗斯联邦自然管理监督局公布的数据显示，俄罗斯平均每人每年产生约300公斤垃圾。

此前，填埋是俄罗斯最常见的垃圾处理方法。但垃圾填埋场严重饱和，无力处理过多垃圾已经成为很多城市面临的难题。俄罗斯总统普京今年3月向俄联邦议会发表年度国情咨文时强调，俄罗斯必须打造一个文明安全的垃圾处理、回收利用系统。他要求将俄罗斯的垃圾处理率从目前不足10%提升至60%。

新的城市生活垃圾管理体系涉及垃圾收集、运输、处置的各环节。目前，俄罗斯各地陆续制订了地域计划，包括确定垃圾产生的来源、对垃圾进行分类等。到今年一季度末，全俄已有90%的地区实施了这一新的垃圾管理体系。

实施城市固体垃圾分类收集是垃圾处理改革的优先工作。俄罗斯自然资源和环境部建议将垃圾桶分为“干”和“湿”两类用于分别存放垃圾。预计到今年年底前，城市中将实现厨余有机垃圾单独处理。垃圾处理区域运营商还将设置专门容器，用于塑料瓶的单独分类。

在垃圾管理体系中，垃圾处理区域运营商的作用十分重要。运营商与政府沟通垃圾处理方式和处理地点等，全权负责区域范围内的垃圾处理。例如，圣彼得堡市政府选择了一家名为“家庭垃圾机械化处理厂”的企业作为垃圾管理的区域运营商。政府为运营商制定了具体的任务指标，确保到2020年垃圾回收率达到38％。目前，这家公司已经在城市中安装5.3万个收纳电池、灯泡等危险废品的容器。

记者在莫斯科观察到，目前城市公共区域已有个别地方出现了分类垃圾桶，黄色垃圾桶用于回收塑料废品，绿色垃圾桶用于收集玻璃废弃物。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 18 版）

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