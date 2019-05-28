自2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，一条条铁路、一座座港口、一条条航线将分散在不同大陆和海洋上的国家更加紧密地联系在一起。伴随这些“硬联通”的，是由许多鲜活的民心相通故事构成的“软联通”。不同国家的民众，文化与习俗不同，却交汇于共建“一带一路”过程中，共同演绎着精彩的故事。

“由生命凝成的友谊”

2017年，中国红十字会发起了“一带一路”大病患儿人道救助计划。当年4月，担任中国红十字会项目专员的“90后”女孩谷彬在阿富汗遇到患有先天性心脏病的比拉尔。当时，比拉尔年仅6岁。这场相遇改变了比拉尔的命运。

比拉尔经常突发昏厥，多次辗转求医都未能得到有效治疗。谷彬与同事们一道开展先天性心脏病患儿的救助行动。经诊疗，病情严重的比拉尔被中国援外医疗队带回中国接受手术。现在，他已经完全康复，可以像其他孩子一样学习和运动。

一年多的时间里，医疗队救治了100名像比拉尔这样的阿富汗先天性心脏病患儿。其中，最长的一次手术时间达9小时。每一份病历背后不仅是一个鲜活的生命，而且是一个家庭，是一双双期盼的目光。谷彬深有感触地说：“‘一带一路’让这些等待救助的孩子和他们的家庭看到了生活的希望”。

在乌兹别克斯坦，来自中国阜外医院的外科医生潘湘斌，利用他们首创的超声引导经皮介入技术为从各地赶来的患者诊疗。

有一天，潘湘斌已经连续完成了7台高难度心脏手术，长时间的工作令他身心疲惫。正在这时，一位坐着轮椅的孕妇患者出现在潘湘斌面前：她面色蜡黄、下肢浮肿、喘息困难，经超声检查，患有重度二尖瓣狭窄。更紧迫的是，患者已经怀孕26周。传统介入手术需要使用放射线及造影剂，无法保住胎儿。外科手术更是创伤大、风险高，孕妇和胎儿都将面临生命危险。权衡再三，潘湘斌和团队利用超声引导经皮介入技术为患者进行了手术。手术过程相当惊险：在超声引导下，先在心脏里穿刺一条生命的通道，再通过这个通道送入球囊扩张狭窄的二尖瓣。手术获得成功，挽救了两条生命。

近日，这名孕妇顺利产下了一个健康的男孩。她对救治她的医生和中国人民满怀感激之情。“民心相通，代代相传。医疗援助合作中有很多由生命凝成的友谊。”潘湘斌感慨地说。

“用文化拉近两国民众距离”

文学和影视作品让“中华武术”“少林功夫”广为世界所知。越来越多的外国友人爱上了中国功夫，进而更加热爱中国文化。

21岁的菲利普早在9岁时便从乌克兰来到中国学习武术，2016年他成功考入北京电影学院表演系。现在，他已经开始参与拍摄影视剧，成为“功夫明星”的梦想正一步步实现。菲利普说：“共建‘一带一路’让更多国家的人了解中国武术。练武可以强健精神和体魄，也可以促进国家间的文化交流和友好交往。”

今年27岁的法国人福禄从8岁就开始习武。如今他在法国开了两家武馆。在他的带动下，每一位在这里学武的学员都成了传播中国文化的使者。他表示：“在中国，我不但学会了中国武术，还学到了‘逆水行舟，不进则退’等道理。因此我每年都会回到中国，不断提高自己。随着共建‘一带一路’不断推进，越来越多的中国游客来到法国，法国民众也有了更多机会了解中国文化。我希望通过武术等方式，用文化拉近两国民众距离。”

致力于传播中国文化的还有伊朗针灸医生胡曼·卡扎米。胡曼·卡扎米不仅针灸技法娴熟，而且中医理论功底深厚。他说，中医既是给他本人的礼物，也是献给世界和共建“一带一路”沿线人民的礼物。“我将和世界其他针灸医生一起，通过共建‘一带一路’继续传播和发扬中医针灸，让古老的中医针灸造福全球人类健康。”

“没有共建一带一路，就没有我们的情缘”

印度尼西亚是共建“一带一路”的重要节点。位于印度尼西亚西加里曼丹省的巴比巴卢燃煤电站项目，总装机容量达10万千瓦，大大缓解了西加里曼丹省的电力供应紧张局面。项目还创造了大量的就业机会，改善了当地民众的生活。

印尼女孩菲欧在巴比巴卢燃煤电站项目上担任翻译兼秘书。她活泼开朗，既懂当地方言，又熟悉当地的风俗习惯，为中国同事们提供了很大帮助。菲欧非常喜欢中国文化。项目财务部的湖北小伙方夏和她相互帮助，学习彼此语言。日久生情，两人最终结成眷属。如今，菲欧已经怀孕数月。方夏说：“很幸运能够在印尼遇到菲欧。我们的爱情伴随着印尼燃煤电站项目的建设不断升温。”

菲欧表示：“没有共建‘一带一路’，就没有我们的情缘。我们将携手建设属于大家的美好家园。”

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 18 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)