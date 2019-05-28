新加坡推动残障人士融入数字社会

近日，新加坡本地一家慈善组织“工程向善”因“努力提高国民数字能力”而获奖，成为新加坡政府“促进数字能力爱新基金”所资助的组织之一。在接下来的一年中，该组织将在社区为约2万人举办创意工作坊和科技行善比赛，参与者将为残障人士等特需群体改装一些设备，帮助他们融入数字社会。

如何帮助残障人士融入数字社会？“工程向善”组织执行者约翰·安努华在接受新加坡《联合早报》采访时举例称，脑瘫患者可能无法用手操作一般鼠标的左右键，改装后的鼠标有两个大按钮，患者只要拍打大按钮就能向电脑发出“点左键”或“点右键”的指示，玩具等其他物品也可按需求来改装。

根据新加坡提出的“智慧国”愿景，新加坡政府致力于让所有国民了解和掌握数字技术，残障人士等弱势群体也不例外。从这一愿景出发，政府2018年提出，确保弱势群体也能掌握数字科技，并从科技中受益。超过450个组织机构表示支持，参与各项活动的义工约达3000人，“工程向善”就是其中之一。

此外，2014年，新加坡资讯通信发展局（后与媒体发展局合并为资讯通信媒体发展局）提出计划，旨在通过信息通信技术和辅助技术，提高残障人士等特需群体在日常生活、教育、就业及社交方面的能力。资讯通信发展局与相关部门、慈善机构、志愿组织和私营企业等合作，为残障人士使用数字设备等提供解决方案，并为残障人士提供数字技能就业培训，促使他们实现自我价值和经济独立。

2017年，资讯通信媒体发展局宣布扩大该计划，包括给予志愿组织的资助加倍至每个项目10万新元（1新元约合5元人民币），帮助这些组织购买辅助科技等器材。资讯通信媒体发展局也将设立专门租用信息通信技术科技及辅助科技器材的设备库，让残障人士和志愿组织在购买前试用。据悉，残障人士还可把器材带去面试工作，让雇主更好地了解他们的需要。

随着数字营销相关工作变得热门，越来越多残障人士对这方面的培训课程感兴趣。一家名为“实现变革”的私营企业在新加坡政府的资助下，开办了3个面向残障人士的课程，包括基础传播设计、数字营销以及网站设计与电子商务。基础传播设计课程的结业生李文杰曾因车祸导致右臂神经受损，他在接受媒体采访时表示，“刚开始，我确实害怕找不到工作。上了课后，因为学会了这些数字技能而变得自信，对找工作也有自信了。”

（本报曼谷5月27日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)