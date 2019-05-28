联合国人居大会在肯尼亚举行

本报内罗毕5月27日电 （记者万宇）27日，第一届联合国人居大会在联合国内罗毕办事处举行。来自116个国家的3000多名代表将出席为期一周的会议。此次大会主题为“创新让城市和社区生活更美好”，旨在分析各方发展改善人类居住环境的经验。
联合国秘书长古特雷斯通过视频对大会召开表示祝贺，他说，精心规划和管理的城市可以引导实现包容性增长和可持续、低排放的发展，并希望各方共同努力开辟通往可持续城市未来的道路。
联合国人居大会于2018年12月由联合国大会决议成立，旨在加强联合国人居署作用，每四年举行一次，是关注可持续城市化和人类住区发展的最高级别决策机构。联合国193个会员国将在大会期间商定全球城市化议程并通过决议，为人居署的工作提供战略指导。
据悉，此次大会期间联合国人居署将发布《深圳故事：经济、社会与环境转型》以及《净零碳乡村规划指南——以中国长三角地区为例》等与中国相关的报告。
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