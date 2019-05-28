据新华社洛美5月27日电 （记者肖玖阳）瓦加杜古消息：布基纳法索外长巴里26日表示，布方将坚持一个中国原则，珍惜失而复得的布中友好关系。

中国驻布基纳法索大使馆26日在布首都瓦加杜古举办中布复交一周年招待会和成果图片展。巴里出席招待会时表示，布中两国复交一年来，合作成果丰硕。

他说，布中复交以来，中方想布方之所想，急布方之所急，为布经济社会发展和地区和平安全做出了卓越贡献。布中复交顺应时代潮流，符合两国人民根本利益。布方将和中方一起努力，推动双边合作不断取得新成果。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 17 版）

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