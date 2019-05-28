只争朝夕启新程（大使随笔）

■中布复交是符合历史前进方向的正确选择。中布关系不断深入发展，必将为构建更加紧密的中非命运共同体作出新贡献

2018年5月26日，中国与布基纳法索恢复中断24年的外交关系。一年来，在两国元首的共同关心和推动下，中布关系健康快速发展，各领域合作有序推进，两国人员往来日益活跃，形成了初具规模的互利共赢合作格局。

布基纳法索地处西非内陆，“布基纳”和“法索”在当地语中分别意为“正直的人”和“土地”。我很荣幸成为复交后首任中国大使，到任后深感这里的人民淳朴、热情而友好，不愧为“君子之国”。布国文化主要起源于15世纪的西非古国莫西王国，数百年深厚底蕴培养了该国相互包容、和谐共处的价值观。首都瓦加杜古有“非洲影都”之称，两年一次的瓦加杜古泛非电影电视节已是非洲最大的文化盛会之一。

中布复交胜似老友重逢。布基纳法索总统卡博雷曾说：“同中国复交是我上任以来最重要的决定，我愿同中方一道，继续增进两国人民友谊，拓宽各领域合作，向布人民证明布中复交是符合历史前进方向的正确选择。”去年，卡博雷总统出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问，完成了布基纳法索在论坛大家庭的“首秀”，也实现了中布复交以来两国元首的首次会晤。习近平主席同卡博雷总统共同擘画了中布关系发展的宏伟蓝图，为两国关系未来发展注入了强劲动力。

一年来，中布人员往来方兴未艾，已有近50个正式团组互访，覆盖政治、经济、文化、农业、卫生、军事、地方交流等各领域，带来丰硕合作成果。中国农业技术、职业培训专家组和援布医疗队在当地工作有声有色，得到各方好评；“光明行”眼科义诊让近200名布百姓重见光明，在当地引起轰动；数百名布小学生从危险的茅屋校舍搬进中国援建的教室，未来还将有数万小学生同样受惠，中布友谊正在他们心中生根发芽；博博—迪乌拉索医院、智慧布基纳法索、小米改良种植等一批重点合作项目稳步推进；中国企业纷纷来布，探讨在基建、能源、纺织等领域合作；棉花、芝麻、乳木果油等价廉物美的当地产品进入中国，带动布对华出口额2018年同比增长3倍……布外长巴里多次感慨：“接下来要好好弥补错失的24年，再也不能迟到了！”上个月，中布经贸联委会第一次会议在北京成功召开，双方确定了下一步经贸合作重点领域和方向，布方明确表示希望参与“一带一路”建设，这将为两国合作迎来新的机遇和光明前景。

今年是中华人民共和国成立70周年，明年布基纳法索将迎来独立60周年。中国正努力实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦；布人民也在努力探索适合自身的发展道路，矢志追求和平发展、经济腾飞、民族和谐。在追梦路上，中布民心相通、命运相连。我们相信，随着中布关系不断深入发展，两国人民的感情将更加紧密，各领域合作成果将更加丰硕，必将为构建更加紧密的中非命运共同体作出新贡献！（作者为中国驻布基纳法索大使）

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)