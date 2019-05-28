地方合作助推中俄关系高水平发展

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地方合作一直被视为中俄关系的重要力量和新增长点。从贸易、投资到教育、文化，从政府、企业家到青年学子，中俄地方合作形式日益丰富，合作领域不断扩大。随着中国提出“一带一路”倡议和推进长江经济带战略、俄罗斯实施国家振兴计划和地区发展战略，两国高层与地方政府都在思考：如何更好地把握两国发展战略交汇点，扩大两国地方合作。

俄罗斯楚瓦什共和国首府切博克萨雷，一座位于伏尔加河中游右岸、人口不到50万的城市，这几天，因上百名中国地方代表团人员的到来，格外热闹。

5月23日，中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区（以下简称“长江—伏尔加河”）地方合作理事会第三次会议，在这里举行。来自中国相关部委，四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西6省市地方代表团，以及国内32所大学的校长，与俄罗斯伏尔加河14个联邦主体的同行一起，话友谊、议合作、展未来。

提供区域合作成功范例

切博克萨雷的最大体育中心，高悬着中俄两国国旗，处处可见长江—伏尔加河“友谊之河”的标志。

在理事会中方主席、中国国务委员王勇，俄方主席、俄罗斯联邦总统驻伏尔加河联邦区全权代表卡马罗夫的见证下，来自长江中上游地区和伏尔加河沿岸的两地区行政长官们，签署多项双边地区合作文件。会场内外，两地区政府官员握手拥抱、热切交谈。

地方合作一直被视为中俄关系的重要力量和新增长点。位于长江中上游沿岸的6省市，经济快速发展，资金雄厚，市场潜力巨大。绵延千里的伏尔加河，哺育了两岸城市，联邦区面积103.8万平方公里，下辖14个联邦主体，是俄罗斯综合实力较为雄厚的地区。

2013年5月，两国政府签署了《长江中上游地区与伏尔加河沿岸联邦区合作的议定书》，从国家层面推动两河地方合作。长江与伏尔加河，迎来历史性牵手。

2016年，在原有两地区地方领导人座谈会机制基础上，双方建立了地方合作理事会，并组建了两地区经贸、人文合作联合工作组，打造了两地区青年论坛、高校联盟等人文交流品牌，定期更新两地区投资合作项目清单和人文合作路线图。

6年来，合作规模、质量同步提升。来自理事会发布的信息称，仅2018年，长江中上游6省市对俄贸易额近49亿美元，增幅达30%，超过双边贸易增速，部分省市对俄贸易额增速甚至达80%以上。

“实践证明，合作机制为推动两地区交流发展发挥了重要的平台作用，为双方开展区域对区域合作提供成功范例。”理事会上，中俄双方一致给予了上述评价，并希望以此为新的起点，引领两地区合作步入更加快速高质量发展的轨道。

经贸合作发展势头强劲

当四川企业家郑洪涛刚进会场一侧，坐在记者旁边的一位俄方企业家代表立即起身，跨过一排排椅子，两人来了一个热情拥抱。

原来，双方是四川省铁路产业投资集团有限责任公司与楚瓦什共和国发展集团公共股份公司合作项目的代表。2016年5月，四川“铁投”投资70亿元人民币在楚瓦什建设农业合作园区，按计划，园区在完成基础设施建设后，将引入农业、旅游观光、房地产开发等企业入驻，形成产业链。

政府搭台，企业唱戏，市场运作。随着地方合作的提速、营商环境的改善，来自长江的6省市众多企业，纷纷在伏尔加河畔投资兴业。江西省投资的彼尔姆木材加工厂顺利投产，成为两地区首个落地的重要投资项目；重庆市投资的鞑靼斯坦共和国玻璃纤维生产线，安徽省投资的乌里扬诺夫斯克水泥厂，也在如期推进……

此次会场内外，寻求合作的行动同样紧锣密鼓——

“去年楚瓦什与中国地方的贸易额同比增长1/3，达到创纪录的1.65亿美元。”楚瓦什共和国行政长官伊格纳季耶夫热情洋溢地介绍，楚瓦什农工综合企业产量的40%销往中国，“我们双方能不能继续扩大规模？”

“在‘一带一路’框架下，巴什科尔托斯坦共和国的农产品出口已经迈出了第一步，在农业、建筑行业还有一系列投资项目清单将与中国伙伴探讨。”巴什科尔托斯坦共和国代理行政长官哈比罗夫表示。

“萨马拉州地处俄罗斯中腹部地区，铁路、水运线路发达。俄罗斯政府计划把萨马拉建设成为‘一带一路’重要物流枢纽，组织交通联运。”萨马拉州代州长库德里亚绍夫上周刚在中国的四川和重庆两地考察，他告诉本报记者，自己对两河地区的合作很有信心。

中国企业同样兴趣浓厚。就在这几天，湖北的一批企业赴喀山举办投资推介活动；安徽的30家企业正在下诺夫哥罗德参加安徽工业实力推介会；重庆的两家企业老总也正在楚瓦什签署协议……

“与中俄两国高水平的政治关系相比，与两河流域的经济实力相比，我们两个地方的经贸合作还不匹配”，湖南代表团团长、省长许达哲说，“这反过来也说明，地方合作大有可为，需要找到彼此利益的契合点。”

眼下，中俄地方经贸合作发展势头强劲。卡马罗夫透露，伏尔加河沿岸联邦区还在研究20多份协议草案，希望与中方继续在经贸等领域开展合作。

高校联盟助推人文交流

“在中国，有很多人是听着《莫斯科郊外的晚上》、读着《钢铁是怎样炼成的》成长起来的。”“长江—伏尔加河”高校联盟中方主席四川大学校长李言荣，感叹中俄间特殊深厚的“情结”。

长江—伏尔加河地区，教育基础雄厚，人文积淀丰富。两地区覆盖的学生数高达150万人。2017年6月，经中俄双方外交部批准，由四川大学作为中方牵头单位、下诺夫哥罗德国立技术大学为俄方牵头单位，共同成立了长江—伏尔加河高校联盟。32所中方高校、50所俄方高校，加入该联盟。

两年不到，联盟已在教育、科技、文化等方面展开一系列合作，助推两国人文交流：举办了由中俄32所高校参与的“首届大学生文化推广视频大赛”，成立了中俄高校智库联盟并举办了首届智库论坛；伏尔加沿岸联邦区14个联邦主体和湖南签署协议，派遣本科学生赴湘学习；四川省高校与伏尔加河沿岸联邦区17所高校签署了23个涉及留学生交换、国际课程班、教师交流的合作协议……

“高校联盟虽起步不久，但发展潜力无限。”李言荣说。

联盟俄方主席、下诺夫哥罗德国立技术大学校长德米特里耶夫深有同感。“联盟的成立为我们两国关系提供新的动力，对创新合作项目、联合优化资源、展开学科研究、提高国际合作，有非常大的作用。”

双方都希望，让高校联盟成为助推两国关系和两地区合作的高端智库，成为面向全球、汇聚创新优势资源的开放平台，成为培训发展中俄关系高端人才的摇篮和面向中俄两国优秀青年的“创新创业人才培养高地”。

（本报俄罗斯切博克萨雷电）

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)