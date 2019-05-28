一带一路国际技能大赛开幕

本报重庆5月27日电 （蒋云龙、王嫚）日前，“一带一路”国际技能大赛在重庆开幕。参赛人员达698人，参赛的44个国家和地区中，“一带一路”相关国家33个。比赛以“技能合作、共同发展”为主题，包括18个比赛项目。

赛事借鉴世界技能大赛办赛模式和比赛项目，采用集中开放式办赛，设置电子技术、水处理技术、汽车技术、货运代理、砌筑、电气装置、精细木工、油漆与装饰、管道与制暖、信息网络布线、时装技术、花艺、烘焙、美容、烹饪、美发、健康和社会照护、餐厅服务等18个比赛项目。参赛国家和地区覆盖六大洲，其中亚洲24个，欧洲15个，非洲2个，大洋洲、南美洲、北美洲各1个。英国、德国、奥地利等发达国家都有选手报名参与。

据介绍，本次大赛不少项目都极具观赏性。在“砌筑”项目的比赛中，参赛选手需在8小时内，采用现场的砖块和砂浆，完成一座中国长城“烽火台”；在“管道与制暖”比拼中，现场还将利用高精度管道煨弯技术，手工制作一个长和宽都在1.3米左右大小的“山”字形金属管道，据了解，这也是本次比赛最具难度的项目。其间，东道主重庆将展出极具本土人文特色的65项“巴渝工匠”绝技绝活，包括荣昌陶器、夔州刺绣等，市民可在现场感受传统技艺的魅力。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 13 版）

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