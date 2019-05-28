中泰医学界举办论坛交流医学文化与新技术

据新华社曼谷5月27日电 （记者陈家宝、明大军）由中国国际文化传播中心和泰中文化促进委员会主办的首届“国际医学文化与新技术高峰论坛”27日在泰国首都曼谷举行，两国医学界人士就传统医学文化、医学技术创新等话题展开深入交流。
泰国副总理威沙努在论坛开幕式上致辞说，中国的医学文化早已在泰国民间流传甚广，如今中医取得了更多的发展，希望这类论坛交流能不断开展，并将研究、交流成果转化为具体务实的合作，为两国人民带来健康福祉。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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