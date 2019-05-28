中泰医学界举办论坛交流医学文化与新技术

据新华社曼谷5月27日电 （记者陈家宝、明大军）由中国国际文化传播中心和泰中文化促进委员会主办的首届“国际医学文化与新技术高峰论坛”27日在泰国首都曼谷举行，两国医学界人士就传统医学文化、医学技术创新等话题展开深入交流。

泰国副总理威沙努在论坛开幕式上致辞说，中国的医学文化早已在泰国民间流传甚广，如今中医取得了更多的发展，希望这类论坛交流能不断开展，并将研究、交流成果转化为具体务实的合作，为两国人民带来健康福祉。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 03 版）

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