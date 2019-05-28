凝聚共同的历史记忆（文明互鉴 美美与共）

外国游客在欣赏带有中国元素的阿富汗佩饰。

本报记者 张博岚摄

乘着亚洲文明对话大会的东风，阿富汗国家宝藏展亮相清华大学艺术博物馆。从安息银币到罗马金币，从精美绝伦的步摇金冠到栩栩如生的象牙浮雕……231件（套）阿富汗珍宝巧夺天工，散发迷人光辉，勾勒出古阿富汗跨越5000年的历史，诉说着多种文化传统和艺术形式互融交汇的故事，向参观者展现了阿富汗作为“东西方文明的十字路口”的独特历史价值。

“器服物佩好无疆——东西文明交汇的阿富汗国家宝藏”，这一主题来源于中国古代典籍《穆天子传》，书中记载了周穆王曾到西方巡游，见到许多西方的奇珍异宝，以“器服物佩好无疆”来形容各种器具、服饰和物件的精美。

展厅入口处，模仿阿富汗国家博物馆入口建筑造型的拱门上写着两行英文：“文化在，则国家存。”

文化凝聚共同的历史记忆，而这批阿富汗珍宝正传诵着东西方文明交流互鉴的美好故事。

“本次展览提供了多处文明交汇融合的证据，其中中国元素是本次展览的一大亮点。”展览总策划、清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞对记者表示。策展人谈晟广举了2000年前古阿富汗靴扣的例子：靴扣背面的布纹来自始于中国战国时期的工艺，而靴扣上的图案，通过发髻可以看出是典型的中国人。

“这批珍贵阿富汗文物鲜活地展示了阿富汗与中国之间数千年前的文化交流。”阿富汗国家博物馆文物研究员穆罕默德·赛义德·沙发齐说，沿着古丝绸之路的贸易路线，古代中国商人将货物从中国运往阿富汗，阿富汗出土的文物也证明了中华文化的影响力。

除了琳琅满目的异域珍宝，展厅的出口处还陈列着10个大箱子，每个箱子上都贴满了通关认证标识。正是这些箱子，载着这批珍宝“跑”遍了法国、意大利、荷兰、美国、加拿大、德国、英国、澳大利亚、日本和韩国等国的20多座博物馆。这些箱子的展出，让参观者感受到这些历经千年的珍宝如今像旅行者一样穿越大洲大洋。日本游客武央对记者说：“大箱子上贴满了通关认证，让我对这些展品在世界各地‘旅行’的经历产生了兴趣。我希望不同的文明也能像这些文物一样，到世界各地‘旅行’，彼此碰撞出新的火花。”

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富，这样的理念在参观者中引起共鸣。来观展的英国学生西奥·克劳奇对记者说：“展览让人动容。亚洲创造了璀璨的文明成果，并通过对话交流让文明薪火相传。”武央对展览中不同时期的阿富汗文化遗产体现的文明交融印象深刻：“文明没有高低之分，文明对话是激发文明进步的源头活水，是超越文明冲突、打破文明隔阂的力量。”

“文明的高度以文物来展现。”杜鹏飞认为，古代阿富汗的开放和包容对当今世界仍有启发，这与亚洲文明对话大会的理念相契合。在阿富汗国家博物馆馆长秘书贾迈勒丁·帕尔扎伊看来，亚洲文明对话大会为包括阿富汗在内的与会国家提供了宝贵的文明交流机遇，增进了对彼此社会、经济发展情况的了解，有助于世界的和平与稳定。

2017年3月，这批来自阿富汗国家博物馆的珍宝首次亮相中国，最早在故宫博物院展出，之后在中国的敦煌、成都、郑州、深圳、长沙等地博物馆展出。在清华大学的展览已是第七站，将持续至6月23日。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 03 版）

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