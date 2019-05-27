“盛京之约”向世界展示中国旗袍文化

人民网讯 5月24日，以“立足旗袍之秀 传承文化之美”为主题的“盛京之约”向世界人民发出邀请——首届中国旗袍文化节暨盛京第三届沈阳国际旗袍文化节在沈阳故宫博物院拉开序幕。旗袍从古老的盛京走向世界，他以文化与世界艺术的交融彰显了沈阳作为历史文化名城有“旗袍故都”之美誉，在开幕式上，满绣、苏绣、绘画、古诗词等1200余套不同创意风格的旗袍，在上千名中外模特佳丽演绎下，尽展旗袍的古典与时尚之美。

本次文化节由中国民间文艺家协会，沈阳市委宣传部主办。开幕演出分为“旗袍秀九州”“探源时光之旅”“穿在身上的中国艺术”“追梦新时代”“艺术集萃”等篇章。开场部分以二十四节令鼓为主要表现形式，内容以中国传统二十四节令为创意，用鼓乐抒发节庆的声音、传统的脉搏、文化的呼唤。

据了解，活动当天还举行了“中国满绣文化的活态传承与创新发展”主题论坛，旨在弘扬中华优秀传统文化，深挖满绣文化丰富内涵，繁荣发展沈阳文艺事业。与会的文化学者、历史专家、社会知名人士等共同探讨和交流了满绣作为一个独特的艺术门类，今后将如何传承与创新发展，并将深入的研究和挖掘满绣文化，满绣这门艺术瑰宝拥有巨大的潜力价值。知识的交流、智慧的碰撞，将不断推进中国满绣文化的活态传承与创新发展。

“中国旗袍文化节”为期一周，以旗袍文化为载体，以旗袍文化起源地为核心，共同开展了三十余项文化活动，充分发挥沈阳旗袍文化起源地的引领作用，让全国乃至全世界的人们了解中国旗袍文化，增进国际社会对中国旗袍文化的认识，促进国际间的文化交流与合作。

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