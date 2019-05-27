“我和祖国一起成长”“六一”国际儿童节主题演出活动将举行

人民网讯 中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院将共同举办“我和祖国一起成长”——2019年“六一”国际儿童节主题演出活动，为孩子们献上一份有思想、有欢乐、有温度、有感悟的节日礼物。5月24日，三家主办方在国家大剧院举办新闻发布会。

“我和祖国一起成长”主题演出活动定于2019年5月31日、6月1日晚7时30分在国家大剧院歌剧院举行。分“家”、“国”、“天下”三个篇章，以校园为故事发生的主要场景，通过对话和时空穿越等多种形式拓展表演空间，以孩子们的变化反映时代的变迁，将新中国成立70周年、“六一”国际儿童节设立70周年、“一带一路”等时代印记有机融合在情景表演当中，潜移默化、寓教于乐，启发孩子们将自身成长融入祖国发展之中，引导他们增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀。

本次主题演出活动集歌唱、舞蹈、戏曲、戏剧、多媒体等于一体，融家国天下的情怀于字里行间。在节目创作和编排上，注重充分尊重孩子，让他们在快乐之中学会思考，在思考之中知道责任，在责任之中培养“热爱祖国、关心环境、团结友爱、珍爱和平”的意识和行为。

25日，即将启程赴京演出的中福会少年宫小伙伴艺术团将在上海虹桥国际机场组织快闪活动，通过演绎《让我们荡起双桨》《共产主义接班人》以及《我和我的祖国》等经典儿童及爱国歌曲，以少年儿童视角唱出对祖国的热爱和自豪，为“我和祖国一起成长”2019年“六一”国际儿童节主题演出活动热身。

据悉，为了让更多的孩子享受这场属于他们的节日活动，主办方还将对主题演出盛况进行全网络高清同步直播，并设立直播分会场，邀请观众免费观看。让这场艺术精品传递给祖国各地的小朋友们，陪伴他们度过一个快乐的节日，让孩子们感受到生活在伟大祖国怀抱里的幸福与快乐。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)