原标题：马达加斯加举行国民议会选举

新华社塔那那利佛5月27日电（记者文浩）27日，马达加斯加举行国民议会选举。来自马全国各地的810名候选人将竞争国民议会的151个议席。

投票于早6时展开。据马国家独立选举委员会统计，本次大选的注册选民共1000多万名，马境内各地设立的投票站约2.5万个。

马总统拉乔利纳当天上午前往位于首都塔那那利佛的一处投票站投票。在接受记者采访时，拉乔利纳呼吁马达加斯加民众履行自己的公民义务，积极参与投票。他同时表示已做好准备与所有致力于追求马达加斯加发展的当选者一起合作。

马达加斯加议会实行两院制，由国民议会和参议院组成。其中国民议会现有151个席位，议员任期5年，通过普选产生。参议院议员任期5年。三分之二的参议员由地方选举产生，其余三分之一由总统任命产生。

据马达加斯加独立选举委员会介绍，选举的初步结果将于6月15日前公布。

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