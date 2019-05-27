2019年城市未来全球峰会在奥斯陆闭幕

程刚 摄影

人民网奥斯陆5月27日电 5月24日，为期三天的城市未来全球峰会在挪威首都奥斯陆落下帷幕，作为目前欧洲最大的城市可持续发展峰会，本次会议共吸引到了超过3000名来自全世界400多个城市的市长、副市长或相关负责人参加了峰会。85场的活动为听众带来了关于城市未来发展的最新理念和解决方案。

根据联合国的数据，截止2018年全世界共有超过55%的人口居住在城市地带，到2050年这一数据将会达到68%。随着这个趋势，越来越多的城市将面临着人口、环境、健康等各方面的挑战，可持续发展成为解决这一问题的关键。城市的发展牵涉到从政府到企业，从组织到个人的每一个方面。奥斯陆，这座被欧盟评委2019年欧洲绿色首都的城市，也向来宾展示了自己的变化。

本世纪之交，奥斯陆政府决定对遗留在这个城市沿海的一系列旧工业基地进行改造，是建造一个港口城市还是一个峡湾城市？奥斯陆选择了后者。在过去的将近二十年时间内，奥斯陆政府把十公里的沿海地区划分成十个发展区域，致力于将其打造成一个充满活力的，包容的，便捷的公共场所。沿着这条弯曲的海岸线，有最新的后现代艺术博物馆，充满异域风情的餐厅，快捷方便的购物街，地标建筑奥斯陆歌剧院。外号为条形码的商业建筑群，古城堡公园以及即将开放的国家博物馆，国家图书馆，蒙克博物馆，甚至还有一个向公共开放的城市菜园。休闲，娱乐，文化，商业和自然的都融合在了一起。这样一个持续二十年的项目其所需要的资金也并非完全来自政府。每一个在这块区域开发商都需要按照占地面积向政府缴纳一笔费用，用来建设本地区的公共设施。这些设施包括便利的公交，自行车道以及大量的步行区域。但是这并不包括汽车，奥斯陆政府希望人们通过公共交通，步行，骑行车的方式达到这些区域。

除了打造一个更加适合人的空间，奥斯陆也在尽量让自然回归城市。作为曾经的工业城市，奥斯陆的沿海地区一度被严重污染。从城市北部森林往下流淌的aker河水带了大量的污染物，不仅使得河里的鱼群遭到打击，也让在港口海底堆积了大量的有毒淤泥。在花费了巨额资金清理了这些污染物之后，三文鱼重新出现了这条河上，并一路洄游到上游产卵。如今，每年的特定时期人们都可以在河流两岸看到鱼跃的三文鱼群。

奥斯陆踌躇满志，希望在2030年成为一个碳中和的城市，即这个城市所排放的碳将和这个城市所吸收的碳相互抵消，成为净排放为零的城市。这个看起来似乎不太可能的目标，奥斯陆又如何准备去完成？

首先是继续维持对电车的补贴，并继续对汽油车，柴油车征税。目前挪威市场上新出售的车当中，已经有超过一半都是电动车或者是混合动力车。传统化石燃料的车不仅要缴纳税，过路费，以及高昂的停车费。而电动车则享受低税，低过路费，使用公交车道以及免停车费等待遇。奥斯陆计划在2025年之前，至少在部分区域达到无柴油汽车的目标。2017年冬天，在部分空气污染较重的时候已经在部分区域进行了试点，完全禁止柴油车进入。

大力发展新能源公交系统。除了现有的有轨电车，地铁使用电力以外，奥斯陆还在努力替代目前的燃油公交车。2018年，中国的比亚迪公司就向奥斯陆市政府提交了48辆纯电动大巴。更为令人惊讶的是，穿梭于奥斯陆和周边几个小岛上的客轮也将要全部纯电动化。2019年，第一辆纯电力客轮已经在奥斯陆投入运营。

建造更加环保的建筑。2020即将完工开放的挪威国家博物馆，将从材料，保暖，维护等每一个方面采用地毯的解决方案。从材料开始，政府优先选择生产过程更加低碳的材料。保暖方面，设计方在博物馆的底部设计了一套通过海水取暖和冷却的系统。把海水引入博物馆循环，在冬天向博物馆供暖，夏天从博物馆吸走热量，以尽量减少排放。不仅仅是国家博物馆，任何的公共设施如学校，医院等，奥斯陆政府都将对供应商提出更加低碳的要求。

城市未来全球峰会最开始在奥地利开启，从2018年开始每年在欧洲城市举办一次。（王文 程刚）

(责编：贾文婷、樊海旭)