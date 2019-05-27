唐永胜：世界政治进程复杂的系统效应日渐凸显

国际局势正在发生深刻变化，而要准确认识其中的新趋势、新特点，并不是一件容易的事情，既需要在历史、现实和未来之间搭建一个有效的纽带，找到变化的线索，也应该在变化中发现不变的内核。在过去的研究中，曾有一个切身强烈的感受，那就是在很多时候只有明确了不变的东西，才能更准确看清发生的变化。

今天的世界政治进程，越来越体现出一种复杂的系统效应。

有越来越多的因素影响着国际局势的发展变化。这其中有一些早就被研究者所重视，如权力政治、霸权主导、资本扩张以及地缘竞争等。在过去很长时间里，一讲到国家间竞争，人们更看重军事上的胜利，打败对手几乎就是国家安全的标志。然而，在今天，虽然这些传统因素仍在发挥作用，但是另外一些原本不重要的因素也变得越来越不可忽视。这些新的因素包括以信息技术为代表的科技创新发展、全球性问题的增多与扩散、非国家角色地位上升、思想观念的多元化发展等等，也就是国际进程中各种变量的结构发了重大变化。

要认识世界政治的新特点、新趋势，就不能不重视各种因素的综合作用，也就是复杂的系统效应必须受到高度关注。正是在这个意义上，才更有理由认为，以主权国家及其互动为主要研究对象的国际政治已经被多主体及其相互作用的世界政治所取代。当然，系统效应不容易被认识和把握。所以，面对变化的世界，有些人还是愿意用简单的方法去解读，包括特朗普“美国优先”的做法，就是用简单的思维应对复杂的世界。

无论怎样，诸多要素的综合作用决定着世界政治的新变化，包括权力扩散的趋势。各种要素的综合结果，使得霸权国家也必须在普遍关联的世界中确立自己的定位，权力再也不会像过去那么集中，这是一个显见的发展趋势。过去的老路已经走不通，大国受到越来越多的约束。

当然，不能简单理解权力扩散。多维的世界需要运用多维的认识方法。在新的历史条件下，世界政治的权力结构多维交错，国际关系也变得复杂多变。尽管如此，至少在未来较长时期里，美国和西方仍将是国际体系的主导国家，美国手中仍然握有占绝对优势的制度性权力。伴随权力结构的变化，到今天旧有的矛盾没有得到根本解决，新的问题更多涌现出来，国际安全面临更多的风险，加强全球治理和推进区域合作，仍将是需要各国共同破解的难题。世界政治需要在艰辛探索中才能得到创新发展，国际关系民主化无疑是大历史演进的方向，也是权力结构变化的必然结果。

（唐永胜，国防大学国家安全学院副院长、少将。摘自《亚太安全与海洋研究》2019年第3期）

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