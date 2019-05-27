美国政府加大对华“遏制”使美农民“雪上加霜”？外交部：美国内对此有质疑和反对的声音，这毫不奇怪

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月27日外交部例行记者会上，有记者问：昨天，《纽约时报》头版刊发了一篇封面文章称，美国政府的华为禁令导致美农村地区无线基础设施建设被迫中断，美农场主面临无法及时与外界联络的境遇。有评论称，美国政府加大对华“遏制”，反而使得美农民深陷“雪上加霜”的处境。针对美国政府此前宣布的农业补贴，美各大农业协会也纷纷向美政府喊话，他们要的不是“创可贴”，而是能让农民活下去的长久之计。中方有何评论？

陆慷：上周我已经回答了类似问题。我们也注意到美国《纽约时报》的这篇封面文章。长期以来，中美两国业界、包括在农业领域，保持着友好合作关系。对于近段时间以来美国农牧业从业者遇到的困难，正如我在这里曾说过的，他们在中国的合作伙伴深表同情。同时中美双方的业界都非常清楚，造成这一局面的责任不在中方。

你所提到的上述文章再次揭示，美国政府“极限施压、制造混乱”的做法对美国业界和消费者造成了严重伤害。美国政府某些人竭力打压华为，一方面始终拿不出任何令不论是美国国内还是国际社会信服的证据；另一方面却对美国民众，包括业界和消费者，产生了实实在在的伤害。美国国内对此有质疑和反对的声音，这毫不奇怪。

(责编：贾文婷、常红)