外交部评耶鲁大学校长声明：人为设限不符合两国人民愿望

人民网北京5月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，近日，耶鲁大学校长苏必德发表声明，强调国际学生和学者是受欢迎和尊重的，开放是美国顶尖大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。在近来美国政府以“国家安全”为由，对中美人文交流人为设限、加强审查的背景下，中方如何看待耶鲁大学这一声明？

答：我们注意到了耶鲁大学苏必德校长的声明。事实上，发表类似声明的远不止耶鲁大学一家。大家可能都还记得，去年12月中美元首阿根廷会晤时，特朗普总统向习近平主席明确表示，欢迎中国留学生赴美留学。但令人遗憾的是，一段时间以来，美方一些部门、机构毫无依据、不择手段地对正常的中美人文交流进行限制、设置障碍，对中美正常的人员往来和人文交流产生严重干扰，坦率地讲，这不符合两国人民的愿望，也引发了中美两国学界乃至社会各界的广泛担忧。

今年以来，包括耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校在内的美国多所高校发表声明，对包括中国留学生在内的国际学生和学者表示支持，认为基于国籍而产生的怀疑会导致可怕的后果。今年3月，哈佛大学校长巴科也明确表示，美中高校等教育文化机构保持和深化交流合作，对促进美中关系十分重要。哈佛大学将继续推进同中国高校和教育科研机构的交流合作。

中方始终认为，保持人员往来与人文交往是促进中美各领域交流与合作的基础，符合两国人民的共同愿望，不应当人为地把它政治化或施加干扰。希望美国政府的某些人士能够回归理性，尊重民意，多做有利于促进中美人民相互了解和友谊的事情。

问：据报道，正在日本访问的美国总统特朗普大约40分钟前称，美国还没准备好同中国达成经贸协议。那么，中方准备好与美方达成协议了吗？

答：一段时间以来，美方、包括一些高层人士在内，围绕中美经贸磋商有过各种各样的说法，有的时候说很快要达成协议，有的时候又说达成协议可能有困难。你可以回顾一下，就在同一时期，中方的表态始终是一致的：第一，我们始终认为,两个国家之间的任何分歧，包括中美在经贸领域的分歧,当然应该通过友好协商和磋商谈判解决；第二，我们始终坚持,中美之间的经贸磋商必须基于相互尊重和平等互利的原则。

问：据报道，24日，欧盟及其成员国驻港澳外交代表在同林郑月娥行政长官会面后发出外交照会，表达对香港修订《逃犯条例》的关注和担忧。中国外交部对此有何回应？

答：我不知道你有没有跟踪过近期外交部的相关表态。我们已经非常清楚地表明，香港特区政府作出修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》的决定，既是为了解决已经发生的现实个案，也是为了完善特区现有法律体系，无可非议。少数外国政府把这个问题政治化、企图拿它做文章，明显是在干涉中国内政。外交部驻香港特派员公署已就此明确表明了中方的反对立场。我也可以告诉你，中方确实已向有关国家政府提出了交涉，要求他们不得染指中国香港特别行政区的内部事务。

问：据报道，台湾“外交部”称，美国总统国家安全事务助理博尔顿近期与他的台湾“对应官员”进行了会谈，我相信这是1979年以来美台第一次这么高层级的官方接触。中方是否已向美方表达关切？

答：首先，我要纠正一下，鉴于美国政府已经明确承认，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，并承诺它与台湾只是保持非官方的往来，所以不存在所谓李大维先生与博尔顿先生是“对应官员”一说。

对于你提到的事，中方表示强烈不满和坚决反对。我们多次说过，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们坚决反对美国政府以任何形式、任何借口与台湾方面进行官方往来。我们也坚决反对任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径。这一立场十分明确，也从未改变。我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止美台官方往来或提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和两国在重要领域的合作产生影响。

问：昨天，《纽约时报》头版刊发了一篇封面文章称，美国政府的华为禁令导致美农村地区无线基础设施建设被迫中断，美农场主面临无法及时与外界联络的境遇。有评论称，美国政府加大对华“遏制”，反而使得美农民深陷“雪上加霜”的处境。针对美国政府此前宣布的农业补贴，美各大农业协会也纷纷向美政府喊话，他们要的不是“创可贴”，而是能让农民活下去的长久之计。中方有何评论？

答：上周我已经回答了类似问题。我们也注意到美国《纽约时报》的这篇封面文章。长期以来，中美两国业界、包括在农业领域，保持着友好合作关系。对于近段时间以来美国农牧业从业者遇到的困难，正如我在这里曾说过的，他们在中国的合作伙伴深表同情。同时中美双方的业界都非常清楚，造成这一局面的责任不在中方。

你所提到的上述文章再次揭示，美国政府“极限施压、制造混乱”的做法对美国业界和消费者造成了严重伤害。美国政府某些人竭力打压华为，一方面始终拿不出任何令不论是美国国内还是国际社会信服的证据；另一方面却对美国民众，包括业界和消费者，产生了实实在在的伤害。美国国内对此有质疑和反对的声音，这毫不奇怪。

问：据报道，印度总理莫迪将于5月30日再次宣誓就任总理。中方是否会派特使出席就职仪式？

答：我们上星期在这儿说过，中方对莫迪先生被任命为印度新一届政府总理表示祝贺。关于中方是否将派特使出席有关仪式，目前我还没有可以向你提供的消息。

中国和印度互为重要邻国，又都是重要的发展中大国和新兴市场国家。双方都高度重视中印双边关系。我们相信，在两国领导人的引领以及在双方共同努力下，中印关系会进一步得到深化和提升。

因日程安排原因，5月28日（星期二）外交部例行记者会提前至14:30举行，地点不变。

(责编：贾文婷、常红)