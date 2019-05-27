耶鲁大学校长发表声明反对政府对中美人文交流人为设限　外交部：人为设限不符合两国人民的愿望

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月27日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，近日，耶鲁大学校长苏必德发表声明，强调国际学生和学者是受欢迎和尊重的，开放是美国顶尖大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。在近来美国政府以“国家安全”为由，对中美人文交流人为设限、加强审查的背景下，中方如何看待耶鲁大学这一声明？

陆慷：我们注意到了耶鲁大学苏必德校长的声明。事实上，发表类似声明的远不止耶鲁大学一家。大家可能都还记得，去年12月中美元首阿根廷会晤时，特朗普总统向习近平主席明确表示，欢迎中国留学生赴美留学。但令人遗憾的是，一段时间以来，美方一些部门、机构毫无依据、不择手段地对正常的中美人文交流进行限制、设置障碍，对中美正常的人员往来和人文交流产生严重干扰，坦率地讲，这不符合两国人民的愿望，也引发了中美两国学界乃至社会各界的广泛担忧。

今年以来，包括耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校在内的美国多所高校发表声明，对包括中国留学生在内的国际学生和学者表示支持，认为基于国籍而产生的怀疑会导致可怕的后果。今年3月，哈佛大学校长巴科也明确表示，美中高校等教育文化机构保持和深化交流合作，对促进美中关系十分重要。哈佛大学将继续推进同中国高校和教育科研机构的交流合作。

中方始终认为，保持人员往来与人文交往是促进中美各领域交流与合作的基础，符合两国人民的共同愿望，不应当人为地把它政治化或施加干扰。希望美国政府的某些人士能够回归理性，尊重民意，多做有利于促进中美人民相互了解和友谊的事情。

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