原标题：希腊总理宣布将提前举行大选

新华社雅典5月26日电（记者于帅帅 李晓鹏）希腊总理齐普拉斯26日晚在雅典宣布，希腊今年将提前举行议会选举。

希腊国家广播电视公司ERT公布的官方初步统计结果显示，在26日举行的欧洲议会选举中，齐普拉斯领导的激进左翼联盟在希腊国内获得24%的支持率，反对党新民主党的支持率则超过32%。

初步结果公布后，齐普拉斯在激进左翼联盟总部承认败给新民主党，并宣布将于6月2日第二轮地方选举过后要求总统帕夫洛普洛斯解散本届议会，并提前举行新一届议会选举。媒体分析，选举最早可于6月30日举行。

新一届希腊议会选举原本应于今年10月举行。

欧洲议会为欧盟监督、咨询和立法机构，是欧盟核心机构。各成员国在欧洲议会拥有的议席数总体以国家人口数量为基准、经政治协商后确定。在欧洲议会751个席位中，希腊拥有21席。

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