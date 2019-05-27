奇幻片《阿拉丁》登顶北美周末票房榜

迪士尼公司出品的奇幻片《阿拉丁》本周末上映后，以3天入账8610万美元强势登顶北美周末票房榜。

这部真人版《阿拉丁》取材于阿拉伯神话故事《一千零一夜》，在迪士尼1992年的同名经典动画片基础上改编而来，成本高达1.8亿美元。该片由盖·里奇执导，讲述穷小子阿拉丁在山洞中获得了一盏神灯，在灯中精灵的帮助下，克服种种挑战，赢得了茉莉公主的爱。阿拉丁和茉莉公主分别由梅纳·马苏德和娜奥米·斯科特饰演，黑人影星威尔·史密斯则出演灯中精灵。

该片在北美影评界褒贬不一，在影评网站“烂番茄”上只获得了57%的新鲜度，但却受到了观众的追捧，北美影院观众评分为“A”。该片的首周末全球票房总额已达2.07亿美元。

狮门影业发行的动作片《疾速追杀3》被《阿拉丁》从榜首击退，本周末入账2435万美元，排名第二。该片上映10天的北美票房总额已超1亿美元。

查德·斯塔赫尔斯基执导的《疾速追杀3》是《疾速追杀》系列电影的第三部。该片仍由基努·里维斯主演，其饰演的超级杀手约翰·威克被重金悬赏追杀，不得不与蜂拥而至的杀手们血战到底。

由迪士尼公司旗下的漫威影业出品的《复仇者联盟4：终局之战》本周末3天入账1684万美元，位列北美周末票房第三位。该片改编自漫威漫画，是“漫威电影宇宙”的第22部影片。这部汇集众多漫威超级英雄的影片讲述了超级英雄们与超级反派灭霸的终极之战。

《复仇者联盟4：终局之战》的全球票房总额目前已达26.7亿美元，进一步逼近保持全球最高票房纪录的科幻大片《阿凡达》。2009年12月上映的《阿凡达》由著名导演詹姆斯·卡梅隆执导，全球票房总收入达28亿美元。

华纳兄弟影片公司发行的动画片《大侦探皮卡丘》周末3天入账1330万美元。排名北美周末票房榜第四。索尼公司发行的恐怖片《魔童》本周末开画后，3天入账753万美元，排名第五。（记者高山）

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