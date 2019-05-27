阿联酋支持苏丹维护国家安全和稳定

阿联酋阿布扎比王储穆罕默德26日晚在首都阿布扎比会见来访的苏丹过渡军事委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉时表示，阿联酋将支持苏丹为维护国家安全和稳定所做出的努力，并呼吁各方通过对话实现民族和解。

据阿联酋通讯社报道，穆罕默德表示，相信苏丹有能力克服目前的困难，实现和平的政治过渡和民族和解。

布尔汉对阿联酋支持苏丹的立场表示感谢，并特别感谢阿联酋对苏丹提供的财政帮助。

4月21日，阿联酋和沙特宣布联合向苏丹提供30亿美元实物和现金援助。目前，阿联酋和沙特已提供5亿美元作为苏丹央行的存款。

4月11日，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，并成立过渡军事委员会，负责执掌国家事务。4月12日，奥夫宣布辞去其过渡军事委员会主席职务，由布尔汉接任。（记者苏小坡）

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