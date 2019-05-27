比利时议会选举初步结果揭晓

比利时内政部26日晚公布的联邦议会选举初步结果显示，新弗拉芒联盟党与法语社会党分别继续保持在北部弗拉芒语区与南部法语区的领先地位。极右翼政党弗拉芒利益党取得突破，不仅成为弗拉芒语区第二大政党，而且在联邦议会的议席也由2014年的3席增加到18席。

新弗拉芒联盟党此次赢得联邦议会的25个议席，比2014年议会选举的33席少8席，但保住了联邦议会第一大党的地位。法语社会党获得18个议席，比2014年减少5席，但保持法语区第一大党的优势。看守内阁首相米歇尔所在的法语革新运动党保住了法语区第二大政党的地位，在联邦议会的议席为15席，同样比2014年减少5席。

按惯例，比利时国王菲利普将从27日开始会晤看守内阁首相、联邦参众两院议长以及各主要党派领导人，以便尽快指定一位组建新内阁的协调人。

由于比利时南北三个大区（弗拉芒大区、瓦隆大区和布鲁塞尔首都大区）与三个语区（弗拉芒语区、法语区和德语区）的经济、社会及行政管理方面都存在差异，联邦政府组阁通常是一个“困难”的谈判过程。2010至2011年间，比利时曾创造了541天“无政府”的纪录。

比利时26日举行联邦、地区及欧洲议会“三合一”选举，约800万比利时选民投票选出150名联邦议会议员、313名地区议员和21名欧洲议会议员。（记者潘革平）

(责编：田婉晴(实习生)、贾文婷)