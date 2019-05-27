特写：中巴经济走廊建设助力巴基斯坦民众“发展梦”

时值初夏，巴基斯坦南部港口城市卡拉奇日间气温已逼近40摄氏度。在卡拉奇人民医院，外科医生阿里·海德尔刚刚为患者做完一场手术。
“手术很成功！”海德尔说，“多亏了中巴经济走廊建设为我们带来了充足电力。在医院、在手术室里，大量的仪器设备可都离不开电啊！”
说话间，海德尔随手打开了房间里的空调。“四五年前，我们常在新闻里听到电力短缺造成工厂停工、生产停摆，甚至夏天热死人的事情。”
如今，随着中巴经济走廊建设走向深入，这类新闻已越来越少。5年来，中巴在能源领域的合作进展迅猛，解决了巴基斯坦经济发展的一大瓶颈。7个能源项目建成投产，满足了860万户家庭的用电需求，其中萨希瓦尔燃煤电站实现了提前200天竣工发电。2018年，仅卡西姆港电站和萨希瓦尔电站就累计发电超过160亿度，占巴基斯坦全国发电量的四分之一。
晚餐后，迎着阿拉伯海的徐徐海风，海德尔带着家人来到商场购物，沿途夜景优美、灯光璀璨。“还记得吗？多年前有一段时间曾因为缺电，政府宣布所有商店要在晚上10点前关门。现在这种日子一去不复返了，卡拉奇是名副其实的‘灯光之城’了！”海德尔说。
与此同时，在距卡拉奇约37公里处的卡西姆港燃煤电站，祖海卜·艾尔沙德身着灰白色工作服，正坐在电站中控室内，和他的中国同事们密切跟踪着大屏幕上的实时数据。
“我是电力工程师，负责保障当地人民的用电需求，”艾尔沙德说，“我们电站使用的是两台完全采用中国先进技术和标准的660兆瓦超临界燃煤机组，完全满足世界银行的环保标准，无论对天空，还是海洋，都无污染！”
艾尔沙德来自旁遮普省农村，2012年考上了巴基斯坦国立科技大学，然而，当年不景气的社会经济发展环境让他一度看不到毕业后的希望。正是中巴经济走廊建设催生的百业兴旺，让他的专业技能找到了用武之地。
统计数字显示，5年来中巴经济走廊建设为当地创造了7万个直接就业岗位，人均收入增长了23%。据不完全统计，仅走廊17个项目就为巴政府纳税9.3亿美元。
艾尔沙德说，有了稳定的工作和可观的收入，去年他为农村老家的父母盖了新房，弟弟也在他的资助下继续完成学业，“家乡的路通了、电稳了，走廊建设接下来要向卫生、教育等民生领域发展了，相信好工作一定会越来越多”。（新华社记者蒋超）
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