特雷莎·梅辞职后，“脱欧”接力棒谁接手？

英国首相特雷莎·梅5月24日表示，她将于6月7日辞去保守党领导人一职，但将留任首相至保守党新领导人产生。特雷莎·梅当日在首相府外发表声明时说，对未能带领英国实现“脱欧”深感遗憾。梅首相辞职后，“脱欧”僵局会有新的突破吗？“脱欧”接力棒将会交到谁的手中？

5月24日，在英国伦敦唐宁街10号首相府，英国首相特雷莎·梅说，她将于6月7日辞去保守党领导人一职。 新华社发（阿尔贝托·佩扎利摄）

梅首相提前公布离任时间表

此前，特雷莎·梅曾在英国全体保守党议员会议上表示，在“脱欧”协议通过后，她将辞去首相职务。而此次她提前公布了离任时间表，分析人士认为主要有2大因素。

一是，英国此前与欧盟达成的“脱欧”协议已3次遭英国议会下院投票否决。特雷莎·梅对“二次公投”的妥协招致保守党内众多“脱欧派”不满，英国议会下院领袖、政府重要阁僚安德烈娅·利德索姆因此辞职。

二是，欧洲议会选举投票23日在英国举行。多个民调显示，保守党支持率大幅落后于新成立的“脱欧党”。在本月初举行的英国地方议会选举中，保守党也因处理“脱欧”问题不力遭重挫。

英国新首相争夺战拉开序幕

根据规定，英国首相卸任后将由执政党内选举产生的新领导人接替。保守党已确认，其新领导人选举程序将于6月10日正式启动。

香港《明报》5月27日报道称，英国首相争夺战展开，截至26日已有最少8人宣布参选保守党党魁。中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员曲兵表示，英国前外长鲍里斯·约翰逊和现任外相杰里米·亨特是其中2个热门人选。

据英国《泰晤士报》调查，目前，英国前外交大臣鲍里斯·约翰逊是保守党内最热门的首相继任人选。约翰逊是个强硬“脱欧派”，与特雷莎·梅在“脱欧”问题上一直存在巨大分歧，去年8月约翰逊辞去外相职务。但作为保守党党员，他一直积极参与政治事务，并多次对特雷莎·梅的“脱欧”协议提出批评。

除约翰逊外，前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布也是强有力的竞争者。拉布是特雷莎·梅亲选的“脱欧”事务大臣，但由于不同意首相的“脱欧”协议，他于2018年11月辞职。

此外，英国舆论认为下届首相职位的有力竞争者还包括内阁办公厅大臣利丁顿、刚辞职的下议院领袖安德里亚·利德索姆以及环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫等。

梅首相辞职能否破“脱欧”僵局？

《经济学人》分析称，梅的辞职无助于真正解决“脱欧”的混乱局面，她只是将英国与欧盟的未来关系的关键谈判阶段交于继任者，无人知晓未来的英国会发生什么。

在英国内部，“脱欧”期限的延长为英国内部就“脱欧”问题达成一致提供了更多的时间和灵活性，然而这并不能消除英国“无协议脱欧”的风险。美国高盛公司把“无协议脱欧”的概率从10%上调至15%，原因是特雷莎·梅去职后，继任者可能是“脱欧”立场更坚定的人士。

而欧盟方面先前多次说，不会与英方谈判新的“脱欧”协议。欧盟委员会主席让—克洛德·容克24日说，欧盟已经表明对“脱欧”协议的立场，特雷莎·梅辞职不会改变这一立场；荷兰首相马克·吕特在记者会上说，荷兰已经准备面对各种结局，“包括‘无协议脱欧’”。

新首相之位花落谁家，“脱欧”连续剧结局几何，新首相上台后英国外交政策将如何变化，且等时间揭晓。

（编辑：吴傲雪 综合新华网、光明日报、参考消息等）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)