夏威夷再爆鲨鱼伤人事件 致1游客死亡 

人民网讯 据联合早报网消息，美国夏威夷警方26日表示，一名65岁男子25日遭鲨鱼攻击，不幸遇难。
事件发生在夏威夷毛伊岛（Maui）。被害男子为加州居民，他遇袭时正在距离岸边约54米处的海里游泳。目击者说，男子被救上岸时已经失去意识。据悉，他是和妻子一起到毛伊岛度假的。
咬死男子的鲨鱼品种尚不清楚。专家认为可能是虎鲨，因为毛伊岛海域是虎鲨的栖息地。
这是今年来夏威夷发生的第六起鲨鱼袭人事件，该州2018年全年只发生了三起鲨鱼袭人事件。（老任）
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