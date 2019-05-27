巴西亚马孙州一监狱暴动导致15人死亡

巴西亚马孙州首府马瑙斯一监狱26日发生暴动，导致15人死亡。
该州公共安全部门透露，发生暴动的监狱名为阿尼西奥·若宾，暴动原因是监狱内两个团伙之间发生冲突。暴动发生时有罪犯亲属前来探视，有些亲属试图阻碍安保人员对暴动进行干预。
公共安全部门认为，现有监狱管理部门正在推行用劳动换取减刑的政策，动摇了监狱内一些罪犯头目的“领导”地位，这可能是冲突的起因。
据报道，2017年，阿尼西奥·若宾监狱曾爆发过一次长达17小时的暴动，致死56人，成为该州历史上死亡人数最多的一次监狱暴动。（周星竹）
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