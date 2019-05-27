布基纳法索外长：珍惜失而复得的布中友好关系

瓦加杜古消息：布基纳法索外长巴里26日表示，布方将坚持一个中国原则，珍惜失而复得的布中友好关系。

中国驻布基纳法索大使馆26日在布首都瓦加杜古举办中布复交一周年招待会和成果图片展。巴里出席招待会时表示，布中两国复交一年来，合作成果丰硕。

他说，布中复交以来，中方想布方之所想，急布方之所急，为布经济社会发展和地区和平安全做出了卓越贡献。布中复交顺应时代潮流，符合两国人民根本利益。布方将和中方一起努力，推动双边合作不断取得新成果。

中国驻布基纳法索大使李健表示，中方愿结合自身在资金、技术、人才等方面的优势，成为布方发展道路上的坚强后盾和可靠伙伴，积极支持布工业化和现代化进程。中方愿毫无保留地同布方分享治国理政经验，加强两国战略对接，帮助布方找到适合自身的发展道路，实现更快、更好的可持续发展。

去年5月26日，中国与布基纳法索在北京签署联合公报，两国正式恢复大使级外交关系。（记者肖玖阳）

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