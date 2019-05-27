卡塔尔埃米尔接到来自断交国沙特国王的书面信件

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆26日接到来自断交国沙特阿拉伯国王萨勒曼的书面信件。

据卡塔尔通讯社26日晚间报道，这封信的内容包括邀请塔米姆出席将在沙特麦加召开的特别首脑会议。来访的海湾国家合作委员会(海合会)秘书长扎耶尼在卡塔尔首都多哈与塔米姆会面时，向塔米姆转交了这封信。

据沙特媒体报道，萨勒曼已邀请海合会及阿拉伯国家联盟（阿盟）成员国领导人30日在沙特麦加召开特别峰会，重点讨论在阿联酋海域商业船只遭“蓄意破坏”以及沙特石油管道遭无人机袭击之后，地区国家如何应对形势，加强安全与稳定。

最近，海湾阿拉伯国家之间的紧张关系有所缓和。5月6日，塔米姆与巴林首相哈利法进行电话联系，被认为是两国领导人自海湾断交危机以来的首次电话沟通。同日，阿联酋宣布释放4月底被其扣留的卡塔尔军用船只，卡塔尔方面随后证实船只和船员已经安全返回。

2017年6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。这一断交风波至今没有平息。(记者杨元勇)

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