莫朗访华强化巴西新政府与中国合作的政策信号

5月19日至24日，巴西副总统莫朗对中国进行了一场很重要的访问，这是巴西新政府成立以来两国间的首次高层访问。如果从中国是当前巴西最重要的经贸伙伴这一点分析，此次访华来得不算早，但是从莫朗副总统访华的成果来看，却远远超出了外界的预期。这也体现出，中国和巴西两国之间不仅具备坚实的合作基础，而且还存在更广阔的合作前景。

莫朗此次访问最重要的任务是重启中国-巴西高层协调与合作委员会（Cosban）。该委员会成立于2004年，尽管自2015年由于巴西政局动荡该委员会暂时中断，但不可否认的是，中巴高委会在深化两国多领域合作方面发挥了重要作用。该委员会下设12个分委会，基本涵盖了中巴合作的所有领域，而且在过去几届双边协调会上，具体筹划了两国共同行动计划，为双边合作提出了具体路线图。因此，可以说，中巴高委会是统领双边合作的“发动机”。

此外，中巴高委会协调机制也是中国与拉美国家之间效率最高的双边机制，在探索中国与拉美各国完善双边合作机制方面具有很强的示范作用，中国与委内瑞拉、墨西哥、阿根廷等国的双边合作委员会基本是以中巴高委会为参考样本而建立起来的。莫朗的来访标志着中巴高委会重新步入正轨，双方将规划和扩大下一阶段的双边合作，激活中巴合作的活力。

莫朗副总统此行另一重要意义是传递了巴西新政府强化与中国合作的政策信号，中巴双边合作的向心力明显增强。访华期间，莫朗副总统多次谈到中国对巴西经济发展的重要性，如巴西期待加入中国的“一带一路”倡议，坚持在5G技术领域与华为的合作，扩大对华产品出口，欢迎中方加大对巴西投资，延续与中国在国际多边合作机制中的协作等。

莫朗副总统以上表态可以被视为判断巴西新政府外交走向的重要风向标。与此同时，中国领导人也利用莫朗的此次来访的机会向巴西传递了延续中巴高效合作的强烈意愿。习近平主席在会见莫朗副总统时谈到的一句话非常重要，即“中巴关系正处在继往开来的关键节点，双方要继续坚定将对方视为自身发展的机遇和伙伴，把中巴关系打造成为发展中国家团结合作的典范和促进世界和平发展的重要力量”，这直接体现出了中国是从共同发展、世界平等与和平的角度来看待中巴双边关系的发展。王岐山副主席与莫朗副总统会谈时也谈到，中巴关系是一种“成熟而稳固的”国家间关系，中巴合作处在“快车道”，中巴的沟通和协调促进了发展中和新兴市场国家团结合作。可以看出，两国领导人对中巴双边合作是持高度肯定态度的。

莫朗副总统为新阶段中巴关系开了个好头，进而延续中巴双边高效合作的节奏。2019年是中巴两国建交的第45个年头，回顾双边关系的发展历程，两国关系一直保持着快速推进的节奏。1993年，巴西成为第一个跟中国建立“战略伙伴关系”的国家；自2009年至今，中国一直稳居巴西第一大贸易伙伴；2012年，两国关系提升为“全面战略伙伴关系”；在国际多边合作方面，中巴双边合作推动了全球治理体系的改革。显然，中巴双边合作不仅直接帮助两国经济社会的发展，而且也让世界感受到了中巴合作的巨大能量。正因为如此，中巴关系具有持续向好的充分逻辑，也能够为世界和平与发展做出更大贡献。

（作者为中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员、巴西研究中心执行主任）

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