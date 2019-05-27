美胁迫土耳其放弃与俄导弹合同

美国媒体近日援引消息人士的话报道称，美国要求土耳其在两个星期之内放弃采购俄罗斯S—400防空导弹系统，转而购买美国“爱国者”系统，否则可能对土方施行制裁。

就美方发出的最后通牒，土耳其国防部长阿卡尔表示，土俄有关S—400的合同已经“板上钉钉”。此外，俄方斥责美国搞恶意竞争，俄专家认为此举或会导致土耳其退出北约。

美国CNBC电视台21日在报道中称，“根据美国国务院的最后提议，截至6月第一周结束，土耳其必须取消与俄罗斯数十亿美元的交易，并采购美国雷神公司生产的‘爱国者’反导系统，否则将被清理出洛克希德·马丁公司的F—35计划，100架F—35战斗机将不予交付，同时将面临美国制裁和北约可能作出的反应。”

对此，土耳其阿纳多卢通讯社22日报道称，阿卡尔对媒体表示，土俄之间的合同已经完成，购买S-400仅为满足土耳其的国防需求，这份正常的双边协议对美国和北约不构成威胁。阿卡尔反对美方将S—400合同与F—35项目关联。他说：“F—35项目合同中，没有一条规定注明，如果购买S—400，土耳其将被逐出（项目）合作伙伴之列。”

此前美国多次以S—400与北约军事系统不兼容为借口，声称土耳其安装S—400会导致北约机密泄露，并多次以制裁相威胁。土耳其国际关系专家伊兹迈伊尔在接受《土耳其报》采访时表示，美国之所以在S—400上做文章是不愿意看到俄土接近。但是S—400是世界上最好的防空系统之一，而且相较于“天价”的“爱国者”，价格更加合适，土耳其一旦放弃，其国防能力和国家形象将会受到双重打击。

面对美国的极限施压，土耳其方面并未放弃最后的努力，有土高级官员对俄罗斯卫星通讯社表示，埃尔多安希望6月在日本大阪举行的G20峰会上能和特朗普会晤，讨论S—400相关事宜。

5月就任北约盟军最高司令的美国空军将领沃尔特斯也表示，美土就S—400的磋商仍在继续。他称美国将在“最后通牒”的前提下和土耳其继续谈判，维护与土耳其的盟友关系。

这种“且逼且谈”的方式在俄罗斯看来颇为可笑。据塔斯社报道，俄联邦委员会主席马特维延科22日称，土耳其不会迫于压力就范。俄总统新闻秘书佩斯科夫同一日则回应说，美方的做法“不可接受”“完全负面”，俄罗斯支持土方继续履约的立场。

“俄罗斯军官”主席团主席利波沃伊在接受卫星通讯社采访时认为，如若美土谈判破裂，这可能成为土耳其退出北约的第一步。利波沃伊表示，北约的反导系统无法保护土耳其全境，土东部和东南部省份并不在北约反导的覆盖范围内。因此，S—400很大程度上提高了应对该地区的恐怖主义威胁的能力，“但是此举破坏了北约的统一，破裂很可能发生。”（记者 刘畅）

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