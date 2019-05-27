日本新技术让虚拟世界“可触摸”

虚拟现实让人身临其境，却又触不可及。日本一项新的“虚拟触觉”技术可解决VR（虚拟现实）和AR（增强现实）技术“看得见摸不着”的问题，今年底明年初将首次推出应用这种技术的游戏产品。

发明这一技术的是日本产业技术综合研究所的研究人员中村则雄。日前他在接受新华社记者采访时说，虽然之前也有其他方式的“虚拟触觉”技术，例如“虚拟触觉”的手套和服装等，但那些设备都需要穿脱，使用不便。他意识到“虚拟触觉”的本质在于“欺骗”大脑，于是研发出一种小巧的手握式设备，通过设备发出特殊的振动波来刺激皮肤，传递信号“欺骗”大脑，从而让人获得各种触感体验。

记者现场体验时看到，这个手握式设备大约跟小订书机一般大，一端连接电脑，手握时能感到轻微振动。根据电脑上显示的相应画面，手握设备进行前后左右拉伸移动，就像是在拉拽皮筋或者按压弹簧，闭上眼睛也是同样的体验，证明这种“欺骗”大脑与视觉无关。当画面显示出砂石或者粗糙壁纸图案时，轻轻地移动手持设备就像是触摸到真实的物体。

中村则雄介绍说，目前已为这项技术在全球申请了29项技术专利，未来想要进一步研发像手表一样可戴在手上的“虚拟触觉”设备，或将其应用于远程医疗、机器人技术和自动驾驶技术等。（记者 华义）

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