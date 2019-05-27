欧美同学会：在减贫的“中国实践”中助力中国梦

中国青年网北京5月24日电（记者 李虹静 张瑞玲）5月15日，欧美同学会第二届国际智库论坛暨菖蒲河论坛在欧美同学会百年会址隆重举办。论坛以“中国与世界：开放·合作·共赢”为主题，设置“构建人类命运共同体”、“全球化与‘一带一路’”、“70年中国变化与改革开放”、“可持续发展”、“留学交流与人才培养”、“减贫与中国实践”六个主题论坛，围绕全球化进程中的中国角色与贡献，交流思想，碰撞智慧，其宗旨在于欢迎各国友人把握新时代中国发展机遇，共同促进全球繁荣进步。

在16日的“减贫与中国实践”主题论坛上，渣打银行(中国)有限公司公司事务及品牌市场部董事总经理洪军、北京大学青年智库学会理事长张玺、中国扶贫基金会副秘书长王军等多名长期奋战在减贫一线的各界代表现身说法，与来自德国、印度的嘉宾就该主题进行了深入讨论。

德国阿登纳基金会的白亚德和印度工商联合会执行董事阿都尔·达拉果地结合多年在华见闻，简要分析了他们眼中的中国减贫“秘诀”。他们不约而同表示，适宜的政策是中国发展的基石，就业、基础设施建设相关政策的完善为减贫、提高人民生活水平创造有利条件。阿都尔·达拉果地认为减贫是实现中国梦的重要一环，他相信，随着中国的变化，“中国梦”终将成为“国际梦”。

“经过五年的努力，我们从最初1.69万户贫困户，7.32万人，目前我们剩余贫困人口8100户，2.89万人。贫困发生率由2013年31.66%下降到目前的9.05%。”5月16日，甘肃省定西市渭源县常委、统战部长王嵘在论坛上这样向中外嘉宾介绍该县减贫的五年成就。

2018年，欧美同学会总会将渭源县设为定点帮扶县。2018年5月份至今，欧美同学会在该县脱贫攻坚的关键时期连续6次召开高级别的会议，先后10次组织多领域归国人员到渭源进行考察并开展了一系列具体帮扶工作。在多方关切下，渭源县农业、畜牧业、农产品加工业多面开花，为全县脱贫更添助力。

国务院扶贫办综合司司长、新闻发言人苏国霞在欧美同学会第二届国际智库论坛暨菖蒲河论坛开幕式上发言。欧美同学会供图

针对欧美同学会助力脱贫攻坚所作出的贡献，国务院扶贫办综合司司长、新闻发言人苏国霞在15日的论坛开幕式上表示高度认同。她指出，欧美同学会自2015年开始，先后在贵州、甘肃、宁夏等中国西部最贫困的地区实施了扶贫行动，重点关注产业、就业、教育、卫生等一些贫困地区、贫困人口能力建设的项目。扶贫办对各位归国学长的所作出的努力表示感谢。

随后，针对参会中外嘉宾所关注的减贫问题，她总结了几条基本经验：

第一，在国家经济持续增长的过程中，中国始终把扶贫开发纳入国家经济社会发展的总体布局，分阶段制定扶贫标准，明确奋斗目标。随着每一个五年计划的实施都有扶贫专项安排。

第二，坚持中央统筹，市负总责、市县抓落实的体制机制，为扶贫提供了组织保障。

第三，确定精准扶贫、精准脱贫的基本方略，根据贫困人口的具体致贫原因、发展愿望和发展能力分类施策帮扶。

第四，坚持发挥政府投入的主体和主导作用，同时增加金融资金对扶贫的投入，发挥市场作用，形成多渠道、多样化投入。

第五，坚持发挥政府和社会两方面的作用，动员东部地区帮助西部，动员中央国家机关定点扶贫，动员民营企业参与脱贫攻坚。

第六，政府坚持开发式扶贫方针，不把贫困人口作为负担，让每一个有劳动能力的人靠自己的努力养活他的家庭、服务社会、贡献国家。所以我们有产业扶贫、就业扶贫、生态环境保护扶贫，通过这些方式帮助穷人建立自己的能力，摆脱意识贫困。

第七，坚持减贫领域的国际交流，共同建立人类命运共同体。减贫是元首外交的重要内容，在每一个重要的国际活动中都会体现。“一带一路”、中非合作、中拉合作、中国和东盟合作这样一些基本的国家外交框架里面，减贫都是其中重要的内容。

发言的最后，苏国霞表示，在未来工作中，扶贫办将更加注重激发贫困人口的内生动力，更加有效地动员社会各方面参与。对此，今年扶贫办已专门印发“助力脱贫攻坚”的文件，意在动员更多人参与到脱贫攻坚进程中，使其在今明两年打赢脱贫攻坚战的过程中做出更多的贡献，建功新时代。

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