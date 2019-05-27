伊朗称将抵抗任何军事或经济打压 吁维护伊核协议

综合报道，伊朗外长扎里夫26日表示，伊朗将抵抗任何军事或经济打压，欧洲国家应采取更多行动，维护与伊朗2015年签署的伊核协议。另一方面，伊朗总统鲁哈尼说，美国当前对伊朗施加了空前的压力，伊朗运油船遭到美国的卫星追踪，甚至连一艘伊朗货船也无法停靠任何国家的港口。

据报道，扎里夫在巴格达与伊拉克外长的联合记者会表示，伊朗计划和波斯湾地区的阿拉伯国家建立平衡关系，且曾提议和它们签署互不侵犯条约。5月稍早该地区发生沙特阿拉伯油轮和输油设施遭攻击事件后，伊朗和美国的关系再度紧张。美方，油轮等攻击事件是出于伊朗之手。

尽管伊朗否认涉案，美国仍派遣一艘航空母舰前往波斯湾地区，并增派1500官兵，引发各界担忧冲突是否一触即发。

伊拉克外交部长表示，伊拉克支持伊朗，也愿意担任德黑兰和华府的中间人。此外，巴格达当局不认为，经济封锁能带来预期成效。他指的是美国对伊朗实施的制裁。“我们非常明确且坦诚地表明，我们反对美方的单边行动，我们支持伊朗的立场。”

2018年5月，美国总统特朗普宣布单方面退出伊核协议。随后，美国政府相继重启一系列针对伊朗的制裁措施。日前，美国又不断对伊朗施加新的压力，其中包括将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织、不再延长对部分国家和地区进口伊朗石油的豁免、制裁伊朗矿产行业并向中东地区增兵等。

伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社26日报道，鲁哈尼当地时间26日晚表示，伊朗伊斯兰革命后，从未有过这种情况，不过这并不能让伊朗屈服。伊朗国民彼此“团结信任”是挫败美国对伊朗经济战争的必要条件。伊朗已进行了充分的物资储备，伊朗政府不会让民众的生活更加艰难。

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