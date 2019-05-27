用更多中国创新造福世界（望海楼）

在中美经贸摩擦升级、美方对华为极限施压的背景下，中国对于“做好自己的事”正形成高度共识，其中重要一项就是实现科技自立、走创新驱动发展之路。

强调创新，是因为创新兴则国家兴、创新强则国家强、创新久则国家持续强盛的道理从未改变。纵向看，数百年来，世界经济中心几度迁移，背后的重要力量就是创新。科技创新在哪里兴起，发展动力就在哪里迸发，发展制高点和经济竞争力往往转向哪里，现代化高潮就兴起在哪里。经济强国无一例外都是创新强国。横向看，进入21世纪以来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，世界主要国家争相寻找科技创新的突破口，抢占未来发展先机。激烈竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。

强调创新，更是因为中国对不创新就要落后、不自立就会受制于人有着深切的感受。实践一次次证明，关键核心技术特别是决定企业兴衰、涉及国家安全的技术，求不来、买不来、讨不来，只能依靠自主创新。特别是中国这样的大国，更不能指望总靠他人的科技成果来提高自己的发展水平，那样只能成为别人的附庸，永远跟在别人后面亦步亦趋，就好比在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。只有在关键领域做到自主创新，才能从根本上保障国家经济安全，拥有应对风雨的底气。

实现科技自立，中国绝非说大话、说漂亮话。今天的中国，不仅在制造业等传统领域加快补短板，还在人工智能等尖端领域逐步积累优势，不仅在新兴产业实现与发达国家同台竞技，还在前沿科技“无人区”提前布局。尽管眼下中国还存在不少技术上的薄弱环节，但看总体、看长远，中国已在时间和空间上形成较为完整的创新矩阵。全球新一轮技术产业变革与中国经济迈向高质量发展的新阶段相交汇，又为中国实现创新引领提供了难得机遇。中国拥有齐全的产业门类，超过200种主要工业品产量全球第一，创新创造在中国可以快速落地；中国拥有海一般的市场，是世界第一人口大国，消费能力强劲，为有价值的“脑洞大开”创造了沃土。多重创新元素相互激荡，多领域专长彼此帮忙，构成了中国的新优势。在关键领域自主创新，中国有条件、有能力。那些外界的无端封堵、无理打压，只会让中国自主创新的决心更坚定。

中国自主创新，不是要关起门来搞什么武功秘笈。中国领导人早就明确表示，“自主创新是开放环境下的创新，绝不能关起门来搞，而是要聚四海之气、借八方之力。”产业和技术的全球合作，已是无法逆转的潮流。越是新型尖端、影响力大、牵涉面广的技术，越呈现“你中有我、我中有你”的生态，很少有哪个企业或国家能包揽所有环节。中国深知自我封闭是自主创新的大敌，坚持以全球视野谋划和推动创新，全方位加强国际科技创新合作。真正的创新成果，从来不属于某个具体的科技大拿，而是人类共同的财富。中国自主创新的追求也是如此，不论是从前抗疟药品青蒿素“拯救2亿人”，还是即将产业化的5G技术为新业态新生活提供无限可能，所有的创新最终都是为了同国际科技界一起推动人类进步，让明天更美好。

在自主创新中扩大开放、兼容并蓄，在开放创新中提升自己、实现科技自立，中国有信心穿越风雨，掌握技术和产业的主动权，走稳走好创新驱动的高质量发展之路。

（白天亮）

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