国际美食养生大赛在南非举行

第十五届国际美食养生大赛（好望角杯）日前在南非开普敦举行。来自南非、韩国、日本、德国、俄罗斯、法国、埃及、印度、斯里兰卡、马来西亚、中国等36个国家与地区的选手参加交流。
此次活动由国际饮食养生研究会、南非国家旅游局、南非华侨新闻报、南非开普敦雷迪森布鲁酒店、北京康元文化有限公司等单位联合举办，得到了中国驻开普敦领事馆的大力支持。此次大赛由国际美食养生研究会会长、美食养生专家张文彦担任组委会主席，评判组由国际知名烹饪大师担任。组委会特邀裁判委员会执委、中国烹饪名师张永高表示，活动得到了普遍好评，通过赛事活动，让中国美食走向世界，同时增强了各国人民之间的友谊。
据悉，国际美食养生大赛以促进各国、各地养生餐饮文化交流为宗旨，传播通过科学饮食达到健康长寿的理念。大赛已在中国、韩国、新加坡、马来西亚、印度、斯里兰卡、埃及、法国等地举办了十四届。（张惠荣）
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