电影《云端之上》

百度图片

目前，由伊朗著名导演马基德·马基迪执导、印度出品的电影《云端之上》被正式引进我国，正在公映。影片的核心内容是一个大孩子关照两个小孩子、一个监狱里的小孩子得到女犯人关照的故事。其实他们都深陷困苦，但是始终沐浴着爱、善良、温暖，伟大的人性之光照耀着不幸的孩子们，也照亮我们的内心世界。观看了这部电影，不由想起印度著名影星阿米尔·汗的话：我们的电影不求走向世界，只求走入人心。

马基德·马基迪被称为“伊朗儿童电影之父”。1997年，他执导的《小鞋子》令他在全世界声誉鹊起，获得第21届蒙特利尔国际电影节美洲大奖、第72届奥斯卡金像奖最佳外语片奖提名。他随后拍摄的几部电影也多是儿童题材，如《天堂的颜色》《巴伦》等，也曾接连获得国际电影奖项。马基德·马基迪擅长通过孩子们纯真的眼光看世界，借助他们的视角，用最朴素的故事与镜头来传达人世间的温暖，表现人性里最美好的元素。他的电影在世界范围内赢得了良好口碑，正像他日前接受人民网记者采访时所说的，电影展示的爱、人性、真诚，是全世界认可的共同语言。

在《云端之上》中，马基德·马基迪对孩子的影像表达，又一次展现了他温情满满的内心。孩子们不遗余力的奔跑，天真无邪的笑容，伸到大雨中接雨滴的小手，甚至拿老鼠吓唬成年人的行为，都让观众通过这些质朴的镜头体会到创作者注入的深情。世界是不完美的，爱让世界完美，承受生活重压的成年人和孩子们，在以生命抗争的过程中互相取暖，发现诗意的情怀，并最终实现情感的涅槃。

马基德·马基迪曾说，他会一直关注儿童题材，未来他的电影方向还是跟儿童有关。其实，马基德·马基迪一直受到中国电影界的青睐。受北京市政府邀请，他2008年与中国电影人合作拍摄了一部关于儿童的北京奥运会宣传片。今年，他又受邀担任了北京国际电影节的评委。据悉，马基德·马基迪日前已经与中国有关方面签署了合作备忘录，明年将和中国电影人合作，在云南开拍一部儿童题材的电影。希望这部令人期待的影片能早日完成。（苗 春）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)