伊朗总统鲁哈尼：即便美国轰炸伊朗，伊朗也不会屈服

“你们在一个危险的世界服役，要做好随时战斗的准备。”当地时间5月25日，美国副总统彭斯在西点军校毕业典礼上告诉约980名毕业生。彭斯表示，毕业生们可能不得不在阿富汗或伊拉克作战，还可能在“西半球”面对一个身份不明的敌人。美国哥伦比亚广播公司(CBS)26日分析称，彭斯说这番话时，美国正计划向中东增兵，以对抗特朗普政府所说的伊朗威胁。

24日，美国总统特朗普宣布将增派1500名美军到中东地区。美国国务卿蓬佩奥同时宣布，将绕过国会直接向中东盟友出售军备，以遏止伊朗在中东地区的恶意行为。

美国宣布向中东地区增兵第二天，伊朗外长扎里夫便开启伊拉克之行。卡塔尔半岛电视台26日报道称，商讨美国和伊朗之间的关系是扎里夫此访的目的。鉴于伊朗对伊拉克的巨大影响，伊拉克目前正处于非常微妙的境地。伊朗是伊拉克迄今为止最大的区域盟友，无论在经济上，政治上还是军事上。

伊朗英语新闻电视台(PressTV)26日报道称，对于美国向中东增派1500名士兵，扎里夫25日表示，美国在中东地区增加军事部署是非常危险的，对世界和平与安全将构成严重威胁，必须予以应对。扎里夫26日接受伊朗伊斯兰共和国通讯社采访时表示，美国人用各种说法为其敌对政策辩护，让波斯湾局势愈发紧张。伊朗迄今为止并没有违反伊核协议。相反，美国却无端对伊朗进行指责和打压，美国这一做法违背联合国安理会相关决议。阿联酋《海湾报》26日报道称，伊朗总统鲁哈尼正建议就伊核协议举行全民投票。为消除海湾阿拉伯国家的疑虑，分化并瓦解美国在海湾地区的盟友，扎里夫还提出加强与所有海湾国家进行合作的可行性建议，强调伊朗愿意与这些国家建立“平衡的关系”。扎里夫还决定派助理阿巴斯访问卡塔尔、科威特和阿曼等海湾国家，以示诚意。

据伊朗《德黑兰时报》26日报道，伊朗总统鲁哈尼强调称，即便美国轰炸伊朗，伊朗也不会屈服。“我们需要抵抗，这样敌人就会明白，如果他们轰炸我们的土地，如果我们的孩子被捕、受伤或牺牲，我们将不会放弃国家独立与我们为之骄傲的目标。”伊朗伊斯兰革命卫队副司令阿里·法达维表示，整个波斯湾都已经完全在伊朗军方的控制之下。据以色列《国土报》26日报道。伊朗军事指挥部顾问穆尔蒂扎·科尔巴尼表示，伊朗可以用“秘密武器”击沉美国军舰。

日本共同社26日分析称，日本首相安倍晋三将与到访的特朗普讨论伊朗问题。4月下旬，安倍晋三访美时曾劝特朗普抓住机会访问伊朗。但是，伊朗如今一再拒绝与美国和谈。俄罗斯卫星通讯社26日报道称，伊朗常驻联合国代表马吉德·塔克特·拉万奇表示，目前伊美之间不可能进行和谈。美国出尔反尔的态度已经让自己在外交领域出现信任“赤字”，伊朗不接受美国一边恐吓威胁一边寻求谈判的态度。（张梦旭 黄培昭 环球时报记者 赵雨笙）

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