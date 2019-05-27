“人山人海 ”排队登顶珠峰？本季已有14死3失踪

人民网讯 据BBC报道，登顶珠峰险情频出已不是一天两天的事，但今年春季登山季的状况尤其令人关注，由于登顶者太多，因而路上交通堵塞频发。从登山季开始到现在，已有至少14人死亡，3人失踪。

报道说，许多登山者在海拔8000米的高寒、缺氧条件下长时间等候，不少人出现高原病症状。英国44岁登山者罗宾·菲舍尔5月24日成功登顶，返回营地后身体不适，后来不治身亡。尼泊尔当局统计显示，仅过去一周就有9名登山者死亡，1人坠落山谷下落不明，遇难者分别来自英国、爱尔兰、印度、尼泊尔、奥地利和美国。本季已有至少14人死亡，3人失踪。

通常每年3月到5月是珠峰登山季，气候转暖，能见度提高，雨雪天气较少。不过，实际的冲顶时间窗口还取决于每天的气候情况，大风大雪，尤其是风力和风速，都会减少适合冲顶的时间窗口，可能导致“交通堵塞”。据悉，今年珠峰南坡气候比往常恶劣，导致拥堵，几百人在海拔8000米以上的“死亡地带”在缺氧和严寒中排队等候，有的长达2、3小时。在高寒缺氧条件下排队很危险，可能导致下山时氧气不够而危及生命的情况。（老任）

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