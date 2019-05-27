继续捍卫自己立场，俄罗斯拒绝国际海洋法法庭施压

5月25日，国际海洋法法庭要求俄罗斯释放因侵犯俄罗斯边界在刻赤海峡被扣留的乌克兰军舰和水兵。法庭同时规定，俄乌两国必须在6月25日之前提交关于刻赤海峡事件的相关报告。

俄罗斯《消息报》26日报道称，俄议员科萨切夫表示，国际海洋法法庭的这一裁决是非法的，俄方需要继续捍卫自己的立场。乌克兰新政府应采取的最佳行动是承认前任的错误，并在法律框架内解决问题。据俄罗斯《观点报》26日报道，俄罗斯政治信息中心主任穆欣表示：“我相信，尽管有国际法庭的要求，但俄罗斯法院将决定这些水兵的命运。俄释放水兵可能导致基辅进行新一轮挑衅。美国一直在煽动乌克兰对俄罗斯采取越来越激进的行动。”俄罗斯国立高等经济大学教授马特维切夫表示，国际法庭的裁决是傲慢的。一切争端都必须通过法律程序解决，俄罗斯将对这些水兵提起诉讼。

乌克兰新总统泽连斯基26日在个人脸书账号发文称，俄罗斯履行国际海洋法法庭判决有助于基辅和莫斯科之间开启谈判。莫斯科应执行法庭的判决，这可能是俄罗斯领导层真正准备结束与乌克兰冲突的第一个明确信号。俄罗斯应向着以文明方式解决问题迈步。“让我们看看克里姆林宫将选择哪一条路。”乌克兰外交部称，这一裁决对乌克兰来说是真正的胜利。

自2014年克里米亚被并入俄罗斯以来，俄罗斯便控制了刻赤海峡。2018年11月，乌克兰海军3艘军舰向连接黑海与亚速海的刻赤海峡行驶。俄方随后向乌克兰军舰开火，并扣押3艘乌克兰军舰。（柳玉鹏 陈洁）

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