秘鲁北部地区发生8级强震：多地有震感 致1死11伤

综合报道，秘鲁北部于当地时间清晨发生规模8.0级强震，相关当局指出，目前强震造成至少1人死亡，另有11人受伤。据悉，秘鲁地方当局指出，各地都可感受到地面摇晃震动。

据报道，秘鲁紧急救难部门官员表示，秘鲁北部的卡哈麦卡地区(Cajamarca)至少有一人丧命，因为一块巨石砸中这名罹难者的住家。秘鲁的国家紧急应变中心(COEN)则指出，至少有11人受伤，50多间民房被毁。一些学校、教堂、医院和诊所也都传出灾损消息。

秘鲁总统比斯卡拉(Martin Vizcarra)告诉记者：“这是一场大规模地震，是2007年以来、12年来最大规模地震。”

此前，美国地质勘探局(USGS)表示，这起强震的震中在莫约班巴(Moyobamba)东方180公里处，震源深度大约110公里。欧洲地中海地震中心(EMSC)测定震级为8.0级，震源深度100公里。根据EMSC收到的报告，秘鲁以及包括厄瓜多尔、哥伦比亚、巴西等在内的周边多国有震感。

秘鲁地方当局指出，各地都可感受到地面摇晃震动，甚至远在数百英里之外的首都利马(Lima)也不例外。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)