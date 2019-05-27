特雷莎-梅宣布辞职 英保守党8人加入“首相争夺战”

【环球时报驻英国特约记者 穆积山 胡青松】在英国首相特雷莎·梅5月24日宣布将于下月初辞职后，她代表的保守党便陷入激烈的党魁争夺战。由于距离2022年英国大选还有两年多时间，执政的保守党党内选举的胜出者将直接出任新首相。一直以来被视为接班热门人选的前外交大臣鲍里斯·约翰逊正面对越来越多党内老对手的挑战。保守党领导人争夺战日渐白热化之际，反对党高层则频频高调发声：无论保守党选谁出任新首相，都无助于解决“脱欧”难题，唯一的办法是提前举行大选。

英国广播公司(BBC)26日报道称，目前已有8名保守党成员确认参选，包括现任外交大臣杰瑞米·亨特、国际发展大臣罗瑞·斯图亚特、卫生大臣马修·汉考克、环境大臣迈克尔·戈夫、前议会下院领袖安德烈娅·利德索姆、前外交大臣鲍里斯·约翰逊、前就业与养老金事务大臣艾斯特·麦克维和前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布等。

英国《每日电讯报》26日报道称，约翰逊25日表示，一旦他出任首相，将确保英国在今年10月31日顺利“脱欧”，无论有协议还是无协议都没有关系。报道还称，约翰逊已获得包括财政大臣哈蒙德在内的政府内阁要员的支持。据英国《独立报》26日报道，仅仅一天后，约翰逊问鼎首相宝座的努力就不断受挫，保守党内多名留欧派议员都质疑约翰逊是否称职，并指责他是“不诚实”的人。英国“脱欧党”领袖法拉奇26日在英国《星期日快报》撰文称，在“脱欧”问题上不能相信约翰逊。法拉奇还提到，约翰逊曾表示，他会支持特雷莎·梅提出的“脱欧”方案。

虽然真正的党魁竞选程序还未启动，但英国《星期日邮报》26日分析称，英国首相角逐已变成有意参选者之间恶语相向的“表演之战”。据英国《金融时报》26日报道，最终有意参加保守党新领袖角逐的人数可能多达15人。英国路透社26日分析称，在努力寻求一份能够得到议会批准的折中“脱欧”协议的过程中，本届政府已经历各种危机。特雷莎·梅留给继任者的是一个深陷分裂的国家和一群在如何、何时以及是否“脱欧”问题上陷入僵局的政治领导层。英国“脱欧”的最后期限是10月31日，大多数热门继任者希望达成一份条件更苛刻的“脱欧”协议。

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