伊德利卜省战事吃紧 土向叙反对派输送武器？

叙利亚反对派消息人士25日说，土耳其近期向它支持的叙利亚反对派武装提供一批武器装备，以抵抗叙利亚政府军和俄罗斯军队在西北部伊德利卜省的攻势。土耳其官方没有回应这一说法。

多名不愿公开姓名的反对派成员告诉路透社记者，土耳其劝说俄罗斯停止进攻伊德利卜未果，最近几天加紧向叙利亚反对派输送武器，以防止他们失守这片最后的“容身之地”。

伊德利卜省是极端武装和土耳其支持的反对派在叙利亚最后一块主要地盘，人口据信300万。土方担心，如果伊德利卜省爆发全面战事，逃难人流会越境涌入土耳其。

多名目击者说，看到土军车队24日晚到达伊德利卜邻省哈马北部一座营地。那里邻近反对派的一处据点，叙利亚政府军和俄军最近炮击和空袭那处据点。

根据土俄去年达成的协议，土军在伊德利卜及其邻近省份设立十几个军事哨所，名义是监督停火。上述营地可能是土军哨所之一。

一名反对派高层人士告诉路透社记者，土军向叙利亚反对派武装提供一批装甲车、火箭发射器和反坦克导弹；这批装备在反对派夺回战略要地纳布达一战中发挥关键作用。

纳布达是伊德利卜南部一座村镇，本月早些时候由叙利亚政府军收复。反对派22日说，从政府军手中夺回这座村镇。但是，叙利亚政府否认纳布达失守。

路透社报道，叙利亚反对派武器库中杀伤力最大的是“陶”式导弹。这种美制武器由先前力主扶植叙利亚反对派的美国中央情报局和阿拉伯国家提供。

“陶”式导弹是一种重型反坦克系统，主要用于攻击坦克、装甲车、碉堡和火炮阵地，最大射程4千米，最小射程65米，可车载和机载发射，制导技术先进，破甲威力和抗干扰能力强。

一名不愿公开姓名的西方情报官员说，由于美国限制，叙利亚反对派武装一直没有启用“陶”式导弹；如今，美国点头，反对派武装最近开始使用这一利器。

不过，对土军是否向叙利亚反对派输送武器，反对派“全国解放阵线”发言人纳吉·穆斯塔法25日不置可否。他说，反对派武器库中一直不缺反坦克导弹、装甲车等重器，“土耳其兄弟同时也向我们提供物资和后勤支持”。

土耳其支持的另一个叙反对派武装“国民军”发言人优素福·哈穆德说，多个反对派派系正联手抵抗政府军和俄军进攻。

政府军消息人士25日说，政府军过去24小时加紧调遣增援部队，准备开辟新的战线。他没有说新战线在哪里。政府军在俄军支持下，上月底开始向伊德利卜省南部和哈马省北部推进。（王宏彬）（新华社专特稿）

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