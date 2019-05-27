叙利亚政府军收复哈马省一重要村镇

据叙利亚媒体26日报道，叙政府军当天重新收复哈马省西北部重要村镇纳布德村，并继续对哈马省北部和伊德利卜省南部的反对派武装实施打击。

叙利亚通讯社报道说，叙政府军当天对纳布德村周边的极端组织“征服阵线”和其他反对派武装实施“精准打击”，并“完全收复”纳布德村，随后对相关区域进行排查清理。

另据总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，交战主要发生在纳布德村东部和北部外围区域，交战双方均有伤亡。

此外，叙政府军当天继续对哈马省北部和伊德利卜省南部的反对派武装实施打击。

纳布德村位于哈马省西北部，与伊德利卜省南部交界，连接多个反对派武装据点，战略位置重要。叙政府军5月上旬曾收复该地，此后又被反对派武装夺走。

4月底以来，叙利亚政府军和反对派武装在伊德利卜省南部和哈马省北部地区的冲突升级。伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。（记者汪健 郑一晗）

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