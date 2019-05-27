泰国枢密院主席炳·廷素拉暖逝世

泰国宫务处26日晚发布公告，宣布枢密院主席炳·廷素拉暖当天上午9时许于曼谷拉玛六世医院逝世，享年99岁。

公告简要回顾了炳·廷素拉暖出任的各种职务，并说炳·廷素拉暖为泰国作出了许多贡献，因此国王玛哈·哇集拉隆功给他的葬礼赐予各种礼器，并让妹妹诗琳通长公主作为国王代表于27日主持相关遗体告别仪式，火化日期则另行公布。

当天，泰国总理巴育通过总理府发言人对炳·廷素拉暖的逝世表示哀悼。泰国下议院26日在会议期间为这位对现代泰国影响重大的人物默哀。

炳·廷素拉暖于1920年8月26日生于泰南宋卡府，早年从军，随后进入政坛。他曾担任国会上议院议员、陆军司令、国防部长等职务，并于1980年至1988年担任泰国总理，从总理职位卸任后被普密蓬国王任命为枢密院主席，在泰国政坛很有影响力。

2016年10月，普密蓬国王逝世后，炳·廷素拉暖曾短暂担任摄政王，现任国王12月继位后任命他为枢密院主席。

炳·廷素拉暖曾多次与历届中国领导人见面。他于2011年表示，泰国永远是中国的朋友。（记者 杨舟）

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