|中国辽宁—英国经贸合作推介会在伦敦举办，辽宁省省长唐一军致辞。（白天行摄）
人民网伦敦5月26日电（白天行）为进一步拓展辽宁与英国合作的广度和深度，提高合作的层次和质量，中国辽宁—英国经贸合作推介会日前在伦敦举办。
辽宁省省长唐一军在推介会上表示，辽宁已经成为海内外企业投资的热土，今年一季度，全省实际使用到位内、外资同比增长27%，新设立外商投资企业136家，增长36%。我们期待与英国朋友一道，抓住当下，面向明天，共享新时代辽宁振兴发展的重大机遇。他表示，希望加强双方人员往来交流，加强双方重点产业合作，加强双方科教文化合作。
中国驻英国大使馆陈雯临时代办在致辞中表示，近年来，辽宁与英国交流合作取得丰硕成果。双方在制造业、新能源、科技、教育等领域合作不断拓展，中英（大连）先进制造产业示范区建设稳步推进。“展望未来，我们对加深辽宁同英国友好交流合作充满信心。”
英中贸易协会总裁卢墨雪（Matthew Rous)表示，辽宁省是中国东北地区最富裕的省份，他相信，这次的活动将有力地推进双方在建设英国和辽宁省之间经济和商业关系方面取得更大的进展。
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