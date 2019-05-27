抵制网络极端主义需要全球合作

法国总统马克龙与新西兰总理阿德恩近日在法国总统府内共同主持第二届“科技向善”峰会，英国、加拿大等18个国家的政要与脸书、微软等8家社交媒体及科技公司的代表参会。与会各方共同签署“克赖斯特彻奇倡议”，号召并承诺实施旨在遏制暴力、极端与恐怖主义内容的新措施。

“克赖斯特彻奇倡议”敦促各国与互联网公司加强合作，开发有效阻止恐怖主义信息传播的技术工具；要求社交媒体提高机制透明度，提供涉及恐怖主义内容的相关数据；高度关注那些缺乏资金与技术支持，但极易成为极端言论“重灾区”的中小网络平台，帮助其建立和完善相关机制。与会各国政要承诺将尽一切努力使社会“抵制暴力恐怖主义和极端主义”，遵守在互联网上删除恐怖主义内容的相关法律。

今年3月15日，新西兰克赖斯特彻奇市两座清真寺发生51人死亡的枪击事件，是新西兰历史上最严重的恐怖袭击事件。网络社交媒体因未能及时屏蔽行凶者的直播而遭到谴责。阿德恩抨击其“前所未有地成为宣扬恐怖主义和泄愤的工具”。

社交媒体与科技公司则在倡议文本及所附的企业共同声明中承诺，积极遏止涉及恐怖主义相关内容的下载和传播，包括明确反对暴力、极端与恐怖主义内容的发布规则；应用“实时”认证和核查手续 “削弱直播风险”，其中脸书更在峰会当日举行会议前宣布修改实时流媒体规则，其中包括如果发现相关账号传播极端思想，将立即禁止其使用“直播”工具以及在发生恐怖袭击时更好地与相关机构分享信息、进行协调等。

法国政府在会后声明中表示，政府、国际组织、相关公司和科技机构首次就一系列措施和长期合作达成一致，它将使互联网更加安全。阿德恩表示，面对恐怖主义在网上的传播，各国不可能独善其身、单独行动，必须加强全球合作。

法国媒体普遍对倡议达成表示欢迎，但强调关键在于落实。《费加罗报》指出，目前互联网公司仍主要靠人力进行内容审核，其审核控制力存疑，且企业对相关人力资源披露情况较少。《解放报》则批评文本倡议缺乏约束力。

为此，法国致力推动相关倡议得到落实。近日，法国执政党议员已向国民议会提交相关立法草案，要求网络平台在获得内容警告后24小时内清除相关内容。欧盟内部也在积极探讨要求社交媒体1小时内删除相关内容的新法案。作为今年的轮值主席国，法国也致力于在七国集团首脑峰会期间达成相关声明。

（本报巴黎5月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 18 版）

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