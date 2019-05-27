在当前中美关系总体形势面临一些复杂性和不确定性的情况下，地方合作成为中美关系的亮点和未来的新增长点。5月22日至24日，以“共谱中美关系新篇章”为主题的第五届中美省州长论坛在美国肯塔基州列克星敦市举行，来自中美两国地方政府及经商界等约400人出席论坛，就经贸、教育文化、先进制造业、基础设施和投资等领域合作展开讨论。中美省州长代表济济一堂，共促两国地方合作，反映了两国地方对中美关系的信心和期待。与会美方政商界人士也对联邦层面的贸易政策表达了关切。

“地方合作能够为两国关系发展注入强大的正能量”

“肯塔基州拥有宜人的气候和便利的交通，货运航班直飞全球多个目的地，驾车一天之内可以到达覆盖美国2/3人口的区域。外国投资者在这里可以享受到最便捷的基础设施。”作为会议的东道主，肯塔基州州长马修·贝文在开幕式致辞时也不忘宣传本州。

“田纳西州的职业教育做得有声有色，保证外国企业一来就可以招聘到成熟的劳动力。而且田纳西在税收和市场监管上对企业也非常友好，欢迎大家到田纳西来。”随后发言的田纳西州州长比尔·李不甘示弱，历数本州的投资优势。

中国江西省副省长吴忠琼则用红、绿、古、金四个字来概括江西的人文与地理特点。在会场外，江西省还组织起了“魅力江西秀天下”图片展，深厚的文化底蕴、优美的湖光山色吸引了大批与会者驻足。

在列克星敦，来自中国重庆、陕西、江西、甘肃的省（市）长或副省长，美国肯塔基州、田纳西州、华盛顿州、科罗拉多州、密歇根州的州长或副州长以及两国经商界人士齐聚一堂，“合作共赢”是记者在会场上听到最多的词。

马修·贝文在发言中讲了一个故事。他说，在肯塔基州有一个中国人经营的渔场，养殖亚洲鲤鱼然后再出口至中国。在他的辛勤努力下，业务逐渐扩大，现在已经建起了面积达73公顷的工业园，正有7家中国投资者在洽谈入驻。“中国投资为我们带来了机遇，目前中国投资为肯塔基州创造了至少9000个就业岗位。这充分说明了我们两国合作的重要性，两国人民对于美好生活的向往是相通的。只要互相尊重和理解，分歧终将得到解决。”马修·贝文说。

华盛顿州副州长塞勒斯·哈比卜则表示，同中国的关系是华盛顿州在经济上获得成功的最重要秘诀。他说，中国是华盛顿州最大的出口市场和进口来源地，华盛顿州与中国在贸易投资、教育科技方面的联系非常紧密。“美中关系至关重要，两国不单单是商业的伙伴。只有美中保持合作才能应对从气候变化到网络安全等一系列全球性挑战。地方合作能够为两国关系发展注入强大的正能量。”

美属关岛经济发展部首席顾问、前关岛总督卡尔·古铁雷斯告诉本报记者，关岛是距离中国最近的美国领土，他为了参加本次论坛辗转乘机26个小时。古铁雷斯说，每年有数万中国游客到关岛旅游，支撑了当地旅游业的发展。他正在积极推动实现沈阳与关岛直航，对中国游客免签等举措。

“美国关税政策不会给任何一方带来利益”

会场上，中美两国政商界人士济济一堂、共商合作。然而，热络之下掩藏着一股忧虑。

来参会的布雷内斯·劳伦斯经营一家宠物用品企业，在肯塔基州建立了设计和运营中心，在中国广东建立生产基地。虽然该公司的产品尚未被列入加征关税清单，但是未来随时可能落下的关税大棒让他极为烦恼。“我与中国合作伙伴合作了10多年，结下了深厚的信任关系。在中国生产有成本优势，而且便利的交通运输可以迅速发货至其他国家。我的生意原本蒸蒸日上，我与中国合作伙伴已经谈好了扩产计划。但是现在，美国政府关税政策的不确定性使我不得不暂缓这一计划。我没有很雄厚的财力，我不想成为美国政府关税政策的牺牲品。”

肯塔基州农业厅高级贸易顾问蒂莫西·休斯对本报记者说，肯塔基是全美第二十大农业出口州，最大宗的出口农产品是大豆，此外肯塔基州的母牛出栏数占到了全美的80%。美中两国的贸易争端对该州农产品出口造成了影响，尤其是大豆出口2018年下滑比较严重。全美最重要的两个大豆协会——美国大豆协会和联合大豆委员会都设立在肯塔基州，他们均迫切希望两国贸易争端早日结束，避免使美国农民遭受进一步损失。

在论坛期间举行的投资者项目洽谈会上，中国银行美国地区首席通讯官彼得·赖斯曼坦言，当前中美两国投资者的合作意愿很高，美国各州也都很欢迎中国投资。但是美国一些媒体对中国做出了不符合事实的描述和报道，这是不负责任的。联邦层面对国家安全的界定也太过宽泛，阻碍了两国经贸合作。各州应当充分做好联邦层面的工作，放松相关的限制。

马修·贝文接受本报记者采访时表示，“美国关税政策不会给任何一方带来利益”。比如说，美国早在10年前就不再生产LED显示屏了，需要从中国进口。而加征关税会抬高LED屏的价格，损害的是美国消费者的利益。而且更重要的是，美国政府的关税政策给投资人带来了不确定性，损失了机会成本。“事实上没有哪个州不希望尽快结束当前这种局面。农民和企业都在苦苦支撑。”中美两国GDP占世界的约40%，两国应该合作干大事，而不是伤害彼此。

塞勒斯·哈比卜对本报记者说，美国贸易逆差的形成有很多原因，不同州情况也不同，比如华盛顿州每年就有近300亿美元的贸易顺差。“问题的关键不是要去缩减贸易赤字，而是要增大贸易量。我们需要考虑如何把更多的出口与中国的需要结合起来，如何给中国投资者更多的机会，如何在美国开展卓有成效的技能培训。两国更多地在创新领域合作，减少彼此的贸易与投资壁垒，让地方与地方、民众与民众的心贴得更近，这是华盛顿州人民的期待，我相信也是美国其他州人民的期待。”

（本报美国列克星敦5月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 18 版）

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