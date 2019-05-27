亚美尼亚总统萨尔基相会见王毅

据新华社埃里温5月26日电 （记者魏忠杰）5月26日，亚美尼亚总统萨尔基相在总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

萨尔基相请王毅转达对习近平主席的亲切问候。萨尔基相表示，古代丝绸之路将亚美尼亚和中国联系在一起，两国友谊源远流长，人民感情深厚。亚高度重视中国的大国地位，钦佩中国的发展成就，发展对华友好关系在亚国内一直拥有坚实民意基础。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议是一个伟大设想，必将成为改变世界的伟大工程。亚方对此高度赞赏，愿意积极参与并成为共建进程中不可或缺的合作伙伴。

王毅向萨尔基相转达习近平主席的问候。王毅表示，中国和亚美尼亚都拥有灿烂文化和悠久历史。古代丝绸之路早就将两国人民联系在一起，两国在历史上一直相互理解、相互尊重。在两国领导人的关心支持下，建交后中亚关系保持健康平稳发展势头。中方赞赏亚方支持并积极参与共建“一带一路”倡议，相信亚将成为共建进程中的重要合作伙伴。

同日，王毅还与亚美尼亚总理帕希尼扬举行会见，并与外长姆纳察卡尼扬举行了会谈。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 03 版）

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